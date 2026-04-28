Stiže novi val poskupljenja cigareta

Omiljena razonoda milijuna ljudi diljem svijeta, odnosi im sve više novca. Naime, kako bi spriječile zdravstvene rizike povezane s pušenjem, brojne države pribjegavaju poskupljenjima cigareta.

Tako je i u Njemačkoj, gdje je vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil, prema pisanjima FAZ-a već skrojio nacrt odluke o povećanju poreza na duhan od 1. rujna. Prema njihovim napisima, poskupljenje bi trebalo u prosjeku iznositi nešto manje od 13 posto.

S druge strane, Bild navodi kako bi se porez mogao povećati u dvije faze, za ukupno dvadesetak posto. Kako bilo, to će povećanje poreza izazvati drastično poskupljenje cigareta.

Procjene o cijenama kutije cigareta se također razlikuju. FAZ navodi da bi prosječna cijena sa 7,76 eura mogla porasti na 9,48 eura već od 1. siječnja sljedeće godine. Bild, pak, piše da bi se nakon obje faze poskupljenja cijene mogle kretati između 9,60 i 10,80 eura po kutiji, prenosi tportal

Punjenje proračuna

Naime, u Njemačkoj se porez na duhanske proizvode računa najprije po pojedinačnoj cigareti, a zatim po pakiranju. Očekuje se kako bi ove porezne izmjene trebale obuhvatiti grijani duhan i duhan za motanje.

No, da bi sve stupilo na snagu, potrebna je suglasnost Saveznog vijeća, ali i većina glasova u parlamentu. Procjenjuje se da bi državna blagajna zbog toga bila bogatija za 2,8 milijardi eura.

U Hrvatskoj već poskupjelo

Europska je komisija, podsjetimo, potkraj prošle godine razmatrala 73-postotno povećanje trošarina na cigarete. No, do konačne odluke nije došlo, jer bi to stvorilo probleme u duhanskoj industriji.

Što se, pak, Hrvatske tiče, od Nove godine je, zahvaljujući izmjenama Vladine uredbe o duhanskim proizvodima, povećana trošarina na cigarete i sve druge duhanske proizvode, što je rezultiralo poskupljenjem od 20 centi po kutiji.