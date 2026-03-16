Stipić preuzima momčad u borbi za opstanak

Vrlo brzo su čelni ljudi Vukovara pronašli zamjenu za Silvija Čabraju koji odlazi nakon samo 19 utakmica provedenih na klupi trenutačno posljednje momčadi HNL-a. Čabraja je ostvario omjer od tri pobjede, šest remija i 10 poraza s Vukovarom kojeg do kraja sezone čeka neizvjesna borba za ostanak u SHNL.

Kako tportal doznaje, Čabraju bi trebao naslijediti Tomislav Stipić (46) koji je posljednji angažman u hrvatskom nogometu imao još 2021. godine na klupi Slaven Belupa.

Stipić je nakon toga latvijsku Audu i Rigu, potom je radio u bugarskom CSKA iz Sofije, a posljednji angažman bio mu je onaj na klupi marokanskog prvoligaša Maghreb Fes.

Nedavno se Stipića povezivalo s Osijekom nakon što je Željko Sopić dobio otkaz, no do dogovora tada nije došlo.

Kako se sada čini, Tomislav Stipić će se prihvatiti nezahvalnog zadatka te će s Vukovarom pokušati izboriti ostanak u SHNL.

Već u 27. kolu Vukovar čeka teška utakmica, u goste im dolazi Hajduk (subota, 21. ožujka, 15 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV).

