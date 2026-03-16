Kraj ere u Vukovaru: Čabraja napustio klupu nakon samo 15 osvojenih bodova

HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su odlučili okončati suradnju, pri čemu Čabraja više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi.

- Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere - objavljeno je na stranici HNK Vukovar 1991.

Čabraja napušta klupu posljednjeplasirane momčadi SuperSport HNL-a.

Kroz 19 utkakmica klub je donio tri pobjede, šest remija i deset poraza, te osvojio 15 od ukupno 20 Vukovarovih bodova ove sezone.