Štimac: Zrinjski je bolja momčad od Hajduka

Bivši hrvatski izbornik i aktualni trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac u emisiji Sport nedjeljom usporedio je snagu Hajduka i svoje trenutne momčadi. Smatra da je Zrinjski bolja momčad od Hajduka: "Rekao bih da je Zrinjski odmah uz bok Dinama i Rijeke."

"Hajduk čini igračima ugodu"

"Bolji od Hajduka?", upitao ga je voditelj Ante Breko. Štimac je odgovorio: "Pa čuj, ja sam bio sa Zadrom bolji od Hajduka. Zrinjski je bolja momčad, to je ipak šampionska momčad. Hajduk to nije. Po ovom kako ja vidim nogomet, imam gladniji i perspektivniji kadar. Hajduk ima sit kadar.

Nažalost, Hajduk je već dugo godina u poziciji u kojoj čini igračima ugodu u kojoj se oni lijepo osjećaju i nemaju potrebu razmišljati o gladi da idu negdje drugdje, na viši stadij. Da više napreduju, da se dokažu i da odu negdje gdje je intenzivniji nogomet, da zarade klubu i sebi."

Gust raspored za Štimca

Nakon brojnih odgoda zbog europskih utakmica, Štimčeva momčad ima izrazito bogat raspored u rujnu. Već su uspješno odradili tri utakmice, a do kraja mjeseca čekaju ih još četiri. U srijedu, 17. rujna, dočekuju Slogu Doboj, a tri dana kasnije Rudar Prijedor. Za kraj ih čeka mostarski derbi kod Veleža 27. rujna. Nakon toga u Mostaru 2. listopada otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige protiv gibraltarskog Lincolna, prenosi Index.

Hajduk puno skuplji od Zrinjskog

Zrinjski prema Transfermarktu vrijedi 8.9 milijuna eura. Najskuplji igrači Štimčeve momčadi su veznjak Stefano Surdanović i napadač Vitalie Damascan, koji vrijede po 600 tisuća eura. Hajduk prema Transfermarktu vrijedi 40.9 milijuna eura. Najskuplji igrači splitskog kluba su napadač Marko Livaja i veznjak Rokas Pukštas, koji vrijede po pet milijuna eura.