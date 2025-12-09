Štimac žestoko odgovorio na udare oko prosutih bodova: "*ebo te Velež"

Igor Štimac ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što je na svom Facebook profilu objavio osvrt na prva četiri mjeseca provedena na klupi Zrinjskog.

Povod objavi bili su kritički komentari nakon remija s Veležom. Štimac je odlučio rezimirati učinjeno otkako je preuzeo mostarski klub, istaknuvši zgusnuti raspored od 26 utakmica u 120 dana, ostvarene rezultate, borbu za povijesne uspjehe te financijski doprinos europskih nastupa.

Navijači podijeljeni: Od potpune podrške do oštrih kritika

Njegova objava izazvala je brojne reakcije navijača. Dok su mu pojedini poručili da je “najveći stručnjak i motivator kojeg je Zrinjski ikad imao”, drugi su mu uputili vrlo oštre primjedbe na račun posljednjih predstava momčadi.

Jedan navijač ironično je komentirao:

„Da si dobio Napolija u srijedu, Arsenala u nedjelju, pa s Veležom odigrao kao sinoć, očito nisi skontao neke stvari…“

Štimac mu je kratko uzvratio prostom porukom u kojoj se referirao na gradskog rivala Velež, što je izazvalo dodatne reakcije i rasprave.

Borba za mir i dodatni pritisak

Mostarski klub pod Štimčevim vodstvom i dalje je u utrci za vrh prvenstvene ljestvice te pokušava izvući maksimum iz opterećujućeg ritma natjecanja u domaćoj ligi i Europi. Ipak, kritike dijela navijača tempiraju dodatni pritisak uoči nastavka sezone.