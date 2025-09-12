Štimac: "U Splitu djeluje ljevičarska, antikršćanska i antihrvatska radionica"

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a danas trener mostarskog Zrinjskog, Igor Štimac gostovao je u emisiji Sport nedjeljom, gdje je oštro komentirao odnose dijela splitske javnosti prema Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) i reprezentaciji.

Štimac smatra da je Hajduk u posljednjih šest do sedam godina imao najkvalitetnije suđenje u svojoj povijesti, iako se, kako kaže, istodobno neprekidno prozivaju sudačka organizacija i HNS.

„Hajduk u posljednjih šest-sedam godina nije imao bolje suđenje u svojoj povijesti“, naglasio je Štimac, dodavši pitanje „koliko dugo traje netrpeljivost prema reprezentaciji“ te podsjetio na izostanak Torcide s tribina tijekom utakmica hrvatske reprezentacije.

Govoreći o incidentima koji su obilježili napete odnose između dijela navijača i reprezentacije, spomenuo je transparent “Da Bog da sve izgubili” i poznati slučaj svastike na Poljudu. Zaključio je da sve to, kako je rekao, „dolazi iz iste radionice – ljevičarske, antikršćanske i antihrvatske – koja djeluje u Splitu“ te da „truju hrvatsku mladost“.