Štimac kažnjen zbog ustaškog pozdrava

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je Igora Štimca, trenera Zrinjskog, zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ali i aludiranja da suci u BiH pomažu Borcu iz Banja Luke.

Štimac je kažnjen s 5.000 KM i šest mjeseci uvjetne kazne zbog dva odvojena prekršaja koji su objedinjeni. Štimac je početkom listopada na društvenim mrežama napisao status koji je sadržao ustaški pozdrav "Za dom spremi".

Osim toga, trener Zrinjskog je na nedavnom gostovanju u emisiji Kompas na RTV HB insinuirao da suci pomažu Borcu u namjeri da banjalučki klub postane prvak za stotu godišnjicu kluba, piše Index.