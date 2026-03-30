Stiglo veliko jaje na Rivu: Djeca oduševljena, Split u uskrsnom ruhu

FOTOGALERIJA Tri metra visoko jaje oslikava se u centru grada

I ove godine Braniteljska udruga BLU oslikava veliko jaje na Rivi uoči Uskrsa. Tri metra visoka pisanica danas je stigla u centar grada, nakon što se na njoj radilo desetak dana u prostorijama udruge. 

"Donijeli smo je na Rivu gdje ćemo ovih dana dovršavati detalje. I ove godine radimo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita, a tu smo već 14. godinu zaredom", kazao nam je Ivica Marin Gitara iz Braniteljske udruge BLU. 

Djeca s roditeljima imaju priliku oslikavati mala uskrsna jaja, baš kao i prijašnjih godina. 

"Lijep je dan, Riva je puna, a djeca uživaju", kaže nam sugovornik te naglašava da je i Đardin u uskrsnom ruhu, baš kao i prijašnjih godina. 

