Stiglo veliko jaje na Rivu: Djeca oduševljena, Split u uskrsnom ruhu

I ove godine Braniteljska udruga BLU oslikava veliko jaje na Rivi uoči Uskrsa. Tri metra visoka pisanica danas je stigla u centar grada, nakon što se na njoj radilo desetak dana u prostorijama udruge.

"Donijeli smo je na Rivu gdje ćemo ovih dana dovršavati detalje. I ove godine radimo u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita, a tu smo već 14. godinu zaredom", kazao nam je Ivica Marin Gitara iz Braniteljske udruge BLU.

Djeca s roditeljima imaju priliku oslikavati mala uskrsna jaja, baš kao i prijašnjih godina.

"Lijep je dan, Riva je puna, a djeca uživaju", kaže nam sugovornik te naglašava da je i Đardin u uskrsnom ruhu, baš kao i prijašnjih godina.