STIGLI SASTAVI Rebić u prvih 11, Livaja na klupi

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvaraju Hajduk i Slaven Belupo utakmicom na Poljudu od 21 sat. Hajduku će ovo biti i treća uzastopna domaća prvenstvena utakmica, a u prve dvije je pobijedio Istru i Goricu. Ipak, tako uspješan nije bio u Europi pa će protiv Slavena tražiti iskupljenje za šokantno ispadanje od Dinamo Cityja. S druge strane, Slaven u Split dolazi nakon pobjede protiv Varaždina, dok je u prvom kolu izgubio u Rijeci.

Sastav Hajduka

Hajduk: Ivušić; Karačić, Raci, Šarlija, Melnjak - Sigur, Pajaziti, Pukštas - Durdov, Rebić, Benrahou

Marko Livaja je na klupi, kao što je i najavljeno danas.

Sastav Slavena

Slaven: Hadžikić; Jakir, Kovačić, Božić, Barać - Ćubelić, Liber, Agbekpornu - Jagušić, Božić, Mitrović