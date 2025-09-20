STIGLI SASTAVI Ovo je Garcijinih 11

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

HAJDUK: Ivušić, Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović, Pajaziti, Krovinović, Pukštas, Bamba, Šego, Livaja.

Klupa: Silić: Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Raci, Melnjak, Mlačić, Brajković, Karačić, Almena, Durdov.