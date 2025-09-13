STIGLI SASTAVI Novi hajdukov napadač od prve minute. Evo tko je još u prvih 11

Nakon pauze za reprezentacije vraća se i SuperSport HNL. U sklopu šestog kola Hajduk u subotu od 17 sati gostuje kod Varaždina. Splićani su nakon pet odigranih utakmica na 13 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo, dok je Varaždin trenutno četvrti s osam bodova manje.

Hajduk: Ivušić, Karačić, Šarlija, Mlačić, Melnjak, Sigur, Krovinović, Pukštas, Šego, Almena, Livaja.

Klupa: Silić, Pocrnjić, Gonzalez, Pajaziti, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Mlačić, Bamba, Hrgović, Durdov.