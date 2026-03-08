Stigle reakcije iz dvorane nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu

Tony Cetinski otkazao je koncert koji je večeras, na Dan žena, trebao održati u novosadskoj dvorani SPENS. Kao razlog naveo je da nije znao kako to mjesto kod nekih ljudi budi teške uspomene iz ratnih devedesetih, a njegova odluka izazvala je brojne reakcije.

Reakcija iz SPENS-a

Nakon što je koncert otkazan, oglasila se i uprava dvorane SPENS. Poručili su da im je žao zbog takvog raspleta i podsjetili da je Cetinski u toj dvorani već nastupao, piše srpski Blic.

"Iznimno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, osobito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom", poručili su.

"Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", dodali su u objavi na društvenim mrežama.

Fanovi ga podsjetili na ranije nastupe

Cetinskijeva izjava o ratnim uspomenama vezanim uz SPENS izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Neki obožavatelji podsjetili su ga da je na tom mjestu već nekoliko puta nastupao.

U komentarima su se pojavile poruke poput: "Dragi Toni, 2016. godine nikome nije smetalo da se održi koncert u tom istom SPENS-u, zar ne?" i "Zanimljivo kako SPENS 2023. nije nosio nikakav 'teret prošlosti', a 2026. odjednom nosi. Šteta što se to saznalo baš na dan koncerta. Sramota!"

Cetinski: Nisam znao za bolne uspomene

Pjevač je u objavi dodatno pojasnio svoju odluku i rekao da ranije nije bio svjestan kakve emocije to mjesto kod nekih ljudi izaziva.

"Nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo", napisao je.

"U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu gledati površno", dodao je.

Udruge branitelja: Poštujte žrtve

Podsjetimo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Ističu da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani.

Poručili su izvođačima da poštuju žrtve te da koncert, ako se već mora održati, prebace na lokaciju koja nije obilježena tako bolnom poviješću. Udruge naglašavaju da njihov apel nije motiviran politikom ili mržnjom, već poštovanjem prema stradalima.