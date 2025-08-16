Stigle kazne: Hajduk mora platiti ogroman iznos zbog rasizma, diskriminacije i pirotehnike

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a donio je odluke o disciplinskim kaznama za drugo kolo hrvatskog prvenstva. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, stoji u objavi na stranici SHNL-a, gdje su objavili pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja. Objavu prenosimo u cijelosti.

Dinamo - Vukovar 1991 (8. kolovoza 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.800 eura

Osijek - Rijeka (9. kolovoza 2025.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 2.700 eura.

Hajduk - Gorica (10. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura.