STIGLA PRESUDA Bulj: "Imao sam pravo Mesića nazvati elementarnom nepogodom i krivokletnikom"

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je kako je Vrhovni sud Republike Hrvatske donio odluku u njegovu korist u postupku koji je protiv njega pokrenuo bivši predsjednik Stjepan Mesić.

Bulj navodi da je sud potvrdio kako su njegove ranije izjave, u kojima je Mesića nazvao „krivokletnikom“ i „elementarnom nepogodom“, ocijenjene kao legitimna politička ocjena, nakon čega je u objavi iznio oštru političku poruku aktualnoj vlasti i, kako tvrdi, strukturama tzv. duboke države.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Konačna pobjeda nad Stjepanom Mesićem"

"Vrhovni sud Republike Hrvatske dao mi je za pravo: imao sam pravo Mesića nazvati elementarnom nepogodom i krivokletnikom.

Najviša pravosudna instanca u državi potvrdila je da sam imao pravo nazvati Mesića krivokletnikom i elementarnom nepogodom za hrvatske nacionalne interese.

Sud je jasno rekao: to je legitimna politička ocjena!

Ovo je i poruka strukturama i akterima duboke države, od Andreja Plenkovića do Mesića: za mene i Most nemate rješenje.

Džaba vam svi medijski napadi, sav novac i sva nastojanja. Pobijedio sam vas na lokalnim izborima, i pobjeđujem vas na sudovima na kojima imate puno više utjecaja.

Ja šutjeti neću jer ovaj narod netko treba probuditi iz sna jer je većina zaspala na straži.

Govorit ću jasno, bez straha i bez kalkulacija, uvijek u interesu Hrvatske, za koju sam bio spreman kad je trebalo dati i život. I ako ponovo bude trebalo, bit ću ponovo spreman", poručio je Bulj.