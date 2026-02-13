STIGAO RASPORED LIGE NACIJA Evo kada Hrvatska igra svoje utakmice u 'skupini smrti'

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je u četvrtak da će u elitnoj Ligi A Lige nacija igrati u skupini 3 protiv Španjolske, Engleske i Češke, a dan kasnije objavljen je i raspored utakmica.
Grupna faza natjecanja igrat će se od rujna do studenoga ove godine, s utakmicama prvog kola od 24. do 26. rujna. Četvrtfinalni susreti planirani su od 25. do 30. ožujka 2027., dok će finalni turnir biti od 9. do 13. lipnja 2027.
Hrvatska započinje natjecanje s dva gostovanja – prvo u Češkoj 26. rujna, a zatim u Španjolskoj 29. rujna. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice: protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada. U studenome Vatreni prvo gostuju u Engleskoj 12. studenoga, a potom dočekuju Češku 15. studenoga na domaćem terenu.
Raspored utakmica Hrvatske u skupini 3 Lige nacija:
- 26. rujna (20.45): Češka - Hrvatska
- 29. rujna (20:45): Španjolska - Hrvatska
- 3. listopada (18:00): Hrvatska - Engleska
- 6. listopada (20:45): Hrvatska - Španjolska
- 12. studenoga (20:45): Engleska - Hrvatska
- 15. studenoga (20:45): Hrvatska - Češka