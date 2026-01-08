Stigao je Chat GPT za analizu medicinskih dokumenata. Biste li mu dali svoje nalaze?

Tvrtka OpenAI u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenula je novu značajku, ChatGPT Health, koja može analizirati medicinsku dokumentaciju korisnika kako bi im pružila preciznije odgovore. Ipak, ovaj potez odmah je potaknuo zabrinutost za privatnost, piše BBC.

OpenAI potiče korisnike da dijele svoje medicinske kartone te podatke iz aplikacija poput MyFitnessPal, a sve kako bi im umjetna inteligencija pružila personalizirane savjete.

Iz tvrtke su poručili kako će se razgovori unutar ChatGPT Healtha pohranjivati odvojeno od ostalih i neće se koristiti za treniranje AI alata. Također su naglasili da značajka nije namijenjena za "dijagnozu ili liječenje".

Zabrinutost za osjetljive podatke

Andrew Crawford iz američke neprofitne organizacije Centar za demokraciju i tehnologiju izjavio je kako je "ključno" održavati "nepropusne" zaštitne mjere oko zdravstvenih informacija korisnika.

"Novi AI zdravstveni alati nude obećanje osnaživanja pacijenata i promicanja boljih zdravstvenih ishoda, ali zdravstveni podaci su jedni od najosjetljivijih informacija koje ljudi mogu dijeliti i moraju biti zaštićeni", rekao je Crawford.

Dodao je kako se AI tvrtke "snažno trude" pronaći načine za veću personalizaciju svojih usluga kako bi povećale vrijednost. "Posebno kako se OpenAI kreće prema istraživanju oglašavanja kao poslovnog modela, ključno je da razdvajanje između ove vrste zdravstvenih podataka i sjećanja koje ChatGPT bilježi iz drugih razgovora bude nepropusno", istaknuo je.

Prekretnica u medicinskom savjetovanju?

Prema podacima OpenAI-ja, više od 230 milijuna ljudi tjedno postavlja pitanja njihovom chatbotu o zdravlju i dobrobiti. U objavi na svom blogu naveli su da ChatGPT Health ima "poboljšanu privatnost za zaštitu osjetljivih podataka".

Korisnici mogu dijeliti podatke iz aplikacija kao što su Apple Health, Peloton i MyFitnessPal, ali i dostaviti medicinsku dokumentaciju, što se može koristiti za pružanje relevantnijih odgovora na njihove upite. OpenAI je ponovio kako je njihova zdravstvena značajka osmišljena da "podržava, a ne zamjenjuje, medicinsku skrb".

Poznato je da generativni AI alati mogu stvarati lažne ili obmanjujuće informacije, često ih predstavljajući kao činjenice. Unatoč tome, Max Sinclair, izvršni direktor i osnivač AI marketinške platforme Azoma, smatra da OpenAI pozicionira svoj chatbot kao "pouzdanog medicinskog savjetnika".

Pokretanje ChatGPT Healtha opisao je kao "prekretnicu" koja bi mogla "preoblikovati i skrb o pacijentima i maloprodaju", utječući ne samo na pristup medicinskim informacijama, već i na to što bi ljudi mogli kupovati za liječenje svojih problema.

Sinclair je dodao da bi ova tehnologija mogla predstavljati "prekretnicu" za OpenAI usred pojačane konkurencije suparničkih AI chatbota, posebno Googleovog Geminija.

Ograničena dostupnost i pravila o privatnosti

Iz tvrtke su objavili da će Health u početku biti dostupan "maloj skupini korisnika" te su otvorili listu čekanja za sve zainteresirane. Značajka trenutno nije dostupna u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj i Europskom prostoru, gdje tehnološke tvrtke moraju zadovoljiti stroga pravila o obradi i zaštiti korisničkih podataka.

Međutim, u SAD-u, Crawford upozorava da ovo pokretanje znači da će neke tvrtke koje nisu vezane strogim zakonima o privatnosti "prikupljati, dijeliti i koristiti zdravstvene podatke ljudi".

"Budući da je na svakoj tvrtki da postavi pravila o tome kako se zdravstveni podaci prikupljaju, koriste, dijele i pohranjuju, neadekvatna zaštita podataka i politike mogu dovesti osjetljive zdravstvene informacije u stvarnu opasnost", zaključio je.