Starost osobnih vozila: Kako stojimo u usporedbi s ostalim državima Europske unije?!

Europsko udruženje proizvođača automobila svake godine objavljuje izvještaj Vozila na europskim cestama. Sada je objavilo novi izvještaj koji uključuje stanje voznog parka za 2024. godinu.

Ovaj jedinstveni izvještaj nudi pregled sastava vozila koja trenutačno prometuju Europom. Otkriva i pokazuje kako se brojke novoregistriranih vozila, uključujući vozila na baterije (BEV), razlikuju od stvarne strukture voznog parka na europskim cestama. Premda su automobili na baterije postali treća najpopularnija opcija za kupce novih automobila, s gotovo 17 % registracija u EU u 2025. godini do sada, oni i dalje čine samo 2,3 % svih osobnih automobila na cestama EU, piše HAK Revija.

Podaci ističu važan aspekt priče: zamjena starijih vozila novijim, čišćim modelima može potrajati godinama ili čak desetljećima. Prosječna starost automobila i kombija, koji predstavljaju 98% ukupnog voznog parka, postupno raste, dok se broj vozila na cestama ponovno povećao. U 2024. godini na cestama EU bilo je 256 milijuna osobnih automobila, što je stabilno povećanje od 1,4 % u odnosu na 2023. godinu.

Prosječna starost automobila u Europskoj uniji je 12,7 godina

Broj kombija, kamiona i autobusa na cestama također raste, što naglašava važnost ubrzanja primjene baterijski električnih i drugih modela s nultom emisijom u Europi za ove segmente vozila. Od svih vrsta vozila, autobusi prednjače, s električnim modelima koji čine 3,2 % udjela.

Raste popularnost automobila kao prijevoznog sredstva, a broj automobila na 1000 stanovnika ponovno raste. Podaci dosljedno pokazuju da većina europskih kućanstava u proučavanim zemljama još posjeduje automobil.

Zanimljivo, čak 40 posto kućanstava u Danskoj ne posjeduje automobil, a čak 30 posto kućanstava u Francuskoj ima dva automobila. Prosječna starost automobila u Europskoj uniji je 12,7 godina, a prosječna starost voznog parka (osobnih vozila) u Hrvatskoj je 13,4 godina. Hrvatski vozači park mlađi je od niza država (Češke, Estonije, Finske, Grčke, Mađarske…), ali i dalje je stariji od prosjeka.