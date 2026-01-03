Stalno vam je hladno? Ovo su najbolji načini za ugrijati se

Zima može biti posebno teška za one kojima je tijelo stalno hladno. Osjećaj drhtanja i trnci u prstima mogu učiniti svakodnevne aktivnosti napornima, a grijanje prostora ponekad jednostavno nije dovoljno. Srećom, postoje provjerene strategije koje ti mogu pomoći da se ugriješ i osjetiš ugodnu toplinu, čak i kada vani ledi. Donosimo 13 praktičnih načina kako se zagrijati ako ti je stalno hladno, piše 24sata.

1. UBACI ODJEĆU U SUŠILICU. Malo što može brže otjerati hladnoću od odijevanja u toplu odjeću iz sušilice. Pusti je kroz kratki ciklus neposredno prije nego što se obučeš. Tijelo je obično najtoplije ujutro, pa je dobra ideja pokušati zadržati tu toplinu. Neće trajati zauvijek, ali će ti pružiti ugodan i topao početak dana.

2. UNESI DOVOLJNO KALORIJA. Tvom tijelu je potrebno gorivo kako bi održavalo osnovnu tjelesnu temperaturu, osobito kada je vani hladno. Nastoj pojesti barem jedan topli obrok dnevno i pokušaj uključiti raznoliko voće, povrće i druge neprerađene namirnice.

3. SPAVAJ U ČARAPMA. Možda izgleda pomalo smiješno, ali bolje je nego imati plave prste na nogama! To ne samo da će pomoći zagrijati cijelo tijelo, već se čini da topla stopala mozgu šalju signal da je vrijeme za spavanje. Ako se nikako ne možeš priviknuti na ovu „modu“ za spavanje, prošeći u toplim papučama otprilike sat vremena prije nego što legneš u krevet.

4. PAŽLJIVO ODABERI PIDŽAMU. Spavaj u mekanoj i fleksibilnoj odjeći. Flanel će te ugodno zagrijati, ali i dalje „diše“, pa se nećeš pregrijati niti oznojiti. Svila također može biti topla, ali možda ne propušta zrak jednako dobro. Ako ti je baš hladno, termalno rublje, pa čak i kapa odnosno „noćna kapica“, mogu pomoći.

5. UNESI DOVOLJNO ŽELJEZA I VITAMINA B12. Bez dovoljne količine oba nutrijenta može se razviti anemija, što znači da imaš premalo crvenih krvnih stanica koje prenose kisik po tijelu. Zbog toga se možeš osjećati hladno. Neki ljudi ne unose dovoljno vitamina B12 hranom ili ga teže apsorbiraju. Trudnice ponekad imaju niže razine željeza jer ga njihovo tijelo troši više nego inače. Vitamin B12 možeš dobiti iz piletine, jaja ili ribe, a željezo iz peradi, svinjetine, plodova mora, slanutka i zelenog lisnatog povrća.

6. ODIJEVAJ SE SLOJEVITO. Nekoliko tanjih slojeva grije bolje nego jedan debeli. Počni s nečim tankim, poput termalnog rublja koje odvodi vlagu. U sredini dodaj izolacijski sloj, poput pernate jakne ili vunenog džempera. Kao vanjski sloj koristi vjetrovku. Tri sloja često su idealna kombinacija, ali ih možeš prilagoditi — dodaj još jedan ako ti je hladno ili skini sloj kada ti postane toplo.

7. ZAGRIJ MADRAC. Električna deka gubi dobar dio topline prema stropu, a može se i zgužvati. Grijana navlaka za madrac, s druge strane, pristaje čvrsto poput plahte. Budući da se manje pomiče, vjerojatno se neće tako brzo ili lako istrošiti kao deka.

8. ZAČINI SVOJ ŽIVOT. Primijetiš li malo znoja na čelu kada pojedete nešto ljuto? To je zato što ljuta hrana doslovno zagrijava tijelo. U tome nema ništa loše, osim ako imaš želučane probleme poput čira. Štoviše, začinjena prehrana može biti dobra za zdravlje — samo nemoj pretjerivati, osobito ako primijetiš da se nakon toga ne osjećaš dobro.

9. UKLJUČI GRIJALICE. Mogu pomoći u zagrijavanju manjih prostora. Odaberi uređaj s odgovarajućim sigurnosnim certifikatom koji odgovara veličini prostora i namjeni. Konvekcijska grijalica s ventilatorom najbolja je za zagrijavanje cijele prostorije, dok je radijantni model bolji za zagrijavanje određenog mjesta. Postavi je na ravnu podlogu, dalje od mjesta gdje se ljudi kreću. Drži kućne ljubimce i djecu podalje. Električne grijalice uvijek uključi izravno u zidnu utičnicu i potraži sigurnosni prekidač koji je automatski isključuje ako se prevrne.

10. POKRENI TIJELO. Prošetaj ili potrči. Ako je vani prehladno, idi u teretanu ili jednostavno napravi nekoliko sklekova, jumping jackova ili drugih vježbi u zatvorenom. Osim što će te zagrijati, vježbanje pomaže izgradnji i očuvanju mišića, koji također sagorijevaju kalorije i proizvode toplinu. Ako si dovoljno zdrav, intenzivnije vježbanje može čak privremeno povisiti tjelesnu temperaturu.

11. DAJ SI VREMENA. Daj si otprilike dva tjedna da se privikneš na novo mjesto koje je znatno hladnije nego što si navikao. To može biti teže kako stariš ili ako imaš vrlo malo tjelesne masti. Neki lijekovi, poput onih za alergije ili astmu, također mogu otežati prilagodbu. Osobe koje puno vremena provode na otvorenom često lakše podnose nagle promjene temperature.

12. ODABERITE PRAVE ČIZME. To što su čizme izolirane ne znači nužno da će te održati toplim. Čizme koje nisu dobro zaštićene od vlage mogu se pretvoriti u ledene blokove. Potražite čizme koje možete uroniti cijelu u vodu, a stopalo će ostati suho. Također, pazite da budu dovoljno velike da u njih stanu debele vunene čarape.

13. PRATITE SIMPTOME. Obavijestite svog liječnika ako primijetite da si osjetljiviji na hladnoću nego prije. To može biti znak problema s prehranom, crvenim krvnim stanicama (anemija), krvnim žilama, štitnjačom ili „termostatom” u mozgu. Pokušajte bilježiti koliko često se javlja, koliko traje i pogoršava li se. Liječnik može napraviti pretrage kako bi utvrdio uzrok.