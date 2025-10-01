Stalno vam je hladno? Možda imate bolest

S dolaskom jeseni mnogi se prirodno okreću toplijoj odjeći i grijanju. No ako vam je stalno hladno, čak i kada drugima nije, razlog možda nije samo pad temperature. Farmaceutkinja Niamh McMillan upozorava da osjećaj hladnoće može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema, a ne samo posljedica vremena, piše Express.

Upozorava da osjećaj hladnoće koji ne prati druge ljude oko vas može biti znak da tijelo pokušava nešto poručiti. U nastavku donosimo zdravstvena stanja koja mogu biti uzrok.

Usporena štitnjača (hipotireoza)

Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg se ljudi stalno smrzavaju, čak i u zatvorenom prostoru, jest usporen rad štitnjače. Hipotireoza nastaje kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona koji reguliraju brojne važne funkcije, uključujući metabolizam i tjelesnu temperaturu.

"Usporeni metabolizam može sniziti vašu unutarnju temperaturu, pa se osjećate hladno i osjetljivo na niže temperature", objasnila je McMillan.

Osim hladnoće, drugi simptomi mogu uključivati umor i iscrpljenost, debljanje, zatvor, depresivno raspoloženje, suhu kožu i kosu, promukao glas i neredovite ili obilne mjesečnice. Ako primijetite više ovih simptoma, preporučuje se posjetiti liječnika koji može provjeriti razinu hormona štitnjače.

Raynaudova bolest

Ako vam prsti ruku ili nogu često trnu, postaju bijeli ili plavi, osobito na hladnoći, moguće je da imate Raynaudovu bolest. Ovo stanje uzrokuje sužavanje krvnih žila, najčešće u prstima, što ograničava protok krvi i izaziva osjećaj utrnulosti i jakog hlađenja.

"Za one koji imaju Raynaudovu bolest, hladni ekstremiteti nisu samo nelagoda nego svakodnevna borba", istaknula je McMillan.

Anemija

Anemija je stanje u kojem tijelo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica koje prenose kisik do organa i tkiva. Zbog toga dolazi do slabije cirkulacije i osjećaja hladnoće, osobito u rukama i nogama.

Najčešći oblik anemije je ona uzrokovana nedostatkom željeza, što se može dogoditi ako ne unosite dovoljno željeza hranom ili ako imate povećan gubitak krvi, primjerice zbog mjesečnica ili bolesti.

Osim osjećaja hladnoće, simptomi anemije uključuju umor, vrtoglavicu, blijedu kožu i kratak dah.

Dijabetes tipa 2

Dijabetes može oštetiti živce, osobito u rukama i nogama. Takvo oštećenje može uzrokovati osjećaj stalne hladnoće, čak i ako su vam ekstremiteti fizički topli na dodir.

Ostali simptomi dijabetesa uključuju pojačanu žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak težine i osjećaj iscrpljenosti.

Ako osjećate više ovih simptoma, svakako se javite svom liječniku radi provjere šećera u krvi i drugih važnih parametara.