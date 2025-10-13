Srpski mediji prate hrvatski put na SP: 'Kod komšija nema problema. Gledat ćemo Hrvate na TV-u na Mundijalu!'

Pobjedom nad Gibraltarom 3:0 u Varaždinu, do koje je došla golovima Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića, Hrvatska je dva kola prije kraja kvalifikacija za SP gotovo osigurala prvo mjesto te izravan odlazak iduće godine u SAD, Meksiko i Kanadu. Hrvatsku je tako rano prema SP-u poslalo i to što je jučer u ranijem terminu Češka iznenađujuće izgubila 2:1 od Farskih Otoka. Hrvatska dvije utakmice prije kraja kvalifikacija ima veliku prednost ispred Češke - tri boda više i utakmicu manje.

Hrvatska ide na SP

Podsjetimo, prvo mjesto vodi izravno na Svjetsko prvenstvo, a drugo u dodatne kvalifikacije. Ako su dvije reprezentacije bodovno izjednačene, idući kriterij je gol-razlika. Hrvatska je tu znatno bolja jer ima +19, a njen jedini konkurent Češka +4. Hrvatskoj je u preostalim utakmicama, koje u studenom igra protiv Farskih Otoka i kod Crne Gore, potreban samo jedan bod za izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Čak i u slučaju oba poraza, Hrvatska bi mogla ići na SP kao prvoplasirana jer bi Češka morala nevjerojatno uvjerljivim rezultatom (14:0) pobijediti Gibraltar. Ali sve je to samo teorija. Realnost je da je Hrvatska sigurno pobjednik skupine koji se izravno plasira na SP, piše Index.

"Kod komšija nema problema"

Novi uspjeh Hrvatske odjeknuo je u susjedstvu. Telegraf iz Srbije o njemu u kontekstu debakla Srbije kvalifikacijama, piše pod naslovom "Kod komšija nema problema. Gledat ćemo Hrvate na TV-u na Mundijalu!"

Također srpski Blic posvetio je Hrvatskoj dva teksta. Prvi je napisan prije utakmice s Gibraltarom i naslovljen "Najveća senzacija kvalifikacija: Ribari poslali Hrvatsku na Mundijal!", a u njemu piše: "Dok je Srbija ostala bez realne nade da se plasira na SP sljedeće godine, Hrvati već sada mogu pakirati kofere iako im je ostalo da odigraju još tri utakmice, piše Index.

Poklon im je neočekivano stigao od nejakih Farskih Otoka koji su pobjedom nad Češkom 2:1 napravili najveću senzaciju dosadašnjih kvalifikacija. Tako su Hrvati došli u situaciju da uz dvije utakmice manje imaju isti broj bodova kao Češka, ali i da imaju autoput do mundijalske vize što se tiče rasporeda.

Do kraja čekaju Gibraltar i Farane na svom terenu i idu nezainteresiranoj Crnoj Gori, što znači da već mogu praviti planove kao će u SAD, Meksiku i Kanadu. Veliku uslugu su im učinili "Ribari" s Farskih Otoka, koji su prije samo nekoliko dana deklasirali Crnu Goru (4:0) na debiju Mirka Vučinića."

"I rezervna Hrvatska dovoljno je jaka"

Drugi tekst Blica o Hrvatskoj naslovljen je "I B Hrvatska je dovoljno jaka. Tri prvijenca dovoljna za novu pobjedu na autoputu ka SP-u", ispod čega piše: "Usprkos tome što je Dalić na teren poslao uglavnom rezerviste i odmarao glavne zvijezde Gvardiola, Modrića, Livakovića, Perišića, Kramarića...

Čak i ovakva momčad Hrvatske je izrazito kvalitetna i dovoljna da na pravi način odradi posao u ovom mjesecu nakon remija bez golova u Pragu. Neočekivani poklon s Farskih Otoka joj je i te kako legao, pa naši susjedi već mogu čekirati put u SAD, Kanadu i Meksiku. Na čelu su grupe sa 16 bodova, tri više od Češke i mečom manje, a čekaju je lagane utakmice s Faranima i u Crnoj Gori. Kvalifikacije su postale stvar rutine za Hrvatsku."

"Samo čudo može Hrvatsku ostaviti bez SP-a"

Sportsport iz BiH pod naslovom "Hrvatsku samo čudo može ostaviti bez Svjetskog prvenstva" piše: "Vatreni su uspjeli doći do nova tri boda protiv slabašnog Gibraltara, a iako nisu dali toliko golova koliko se očekivalo mora se istaći da su dominirali od prve do zadnje minute. Ovom pobjedom Hrvatska je došla na koračić od plasmana na Svjetsko prvenstvo i samo čudo je može ostaviti bez toga u kvalifikacijskim utakmicama u studenom."