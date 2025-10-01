Srpska pjevačica priznala da je zbog spolnog odnosa završila na psihoterapiji: "Dotuklo me što mi je baba rekla..."

Pjevačica Aleksandra Mladenović jednom je otvoreno progovorila o najvećoj traumi u svom životu – gubitku nevinosti. Kako je sama priznala, nakon prvog intimnog odnosa dugo se osjećala loše pa je potražila stručnu pomoć i započela psihoterapiju. Otkrila je i da su osjećaj krivnje i srama u njoj potaknule riječi njezine bake koja ju je tada oštro osudila zbog tog čina, poručivši joj da je "nitko neće oženiti kada se sazna da više nije nevina", piše Telegraf.rs.

- Moja prva ljubav i moje prvo iskustvo intimnosti, da tako kažem, za mene je bilo traumatično. Baka mi je govorila da me nitko neće htjeti nakon što izgubim nevinost. Vjerovala sam joj na riječ. Nakon toga morala sam potražiti stručnu pomoć. Dobila sam anksiozne napade i strahove, uvjerena da je sve onako kako je ona rekla. Bila sam vrlo mlada, nisam znala razmišljati svojom glavom.

To me tada potpuno slomilo. Puno mi je pomoglo što sam razgovarala sa stručnom osobom, to je uvijek bolje nego pričati s prijateljem ili prijateljicom. Kada se netko osjeća loše, najbolje je da razgovara s nekim tko je osposobljen pomoći. Prijatelji mogu dati dobronamjeran savjet ili reći da nije važno - ispričala je Mladenović u emisiji kod Slavice Đukić Dejanović.

Kako je dodala, u tim trenucima osjećala je strah:

- Bila sam više uplašena nego depresivna. Oduvijek sam bila zvrk, uvijek nekako živahna i temperamentna djevojčica. Mislim da je upravo zato depresija teško dolazila do mene - rekla je Aleksandra, pa otkrila i zašto prva veza nije opstala:

- Taj dečko s kojim sam bila savjetovao me da budem profesorica geografije ili da radim nokte u salonu. Bilo mi je jako teško. Osjećala sam se loše, a nisam ni shvaćala da tu nema ljubavi. Da ja budem profesorica geografije ili da radim manikuru i pedikuru u salonu ljepote… To čak nisam ni znala raditi, a on me htio upisati na taj tečaj samo da ne idem nastupati i pjevati, jer se nije mogao nositi s tim - rekla je Aleksandra Mladenović.