Srpska glumica nakon što se odselila iz Splita: "Bilo je nepodnošljivo, više se ne mogu ni opustiti uz more"

Glumica Ana Franić, koja se istaknula ulogom u "Mješovitom braku", napustila je Beograd i otišla živjeti u Split zbog ljubavi prema profesionalnom roniocu Marku Ižakoviću, s kojim je sedam godina bila u braku u kojem su dobili dvoje djece, a onda se ponovno vratila u rodni grad, prenosi Blic.

"Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više dok sam bila dijete, ali ovih sedam važnih godina sam dala Splitu i mogu reći da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, nakon Beograda, u životu. Split je prekrasan i divan grad za posjetiti, za vidjeti. Živjeti u Splitu, živjeti u bilo kojem primorskom mjestu znači naviknuti se na život koji mi ovdje ne poznajemo, na potpunu učmalost manje sredine, zime, vjetrove, jugo, ludilo u glavi i tako dalje. Split na papiru izgleda kao veliki grad, ali ima mentalitet malog mjesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mjere da mi se ponekad čini da se više ni uz more ne mogu opustiti, kao da vučem neki posttraumatski sindrom, ljepše mi je na planini", ispričala je pa nastavila.

"Svi kažu da je divno živjeti uz more, ali kao što mi svakodnevno ne obraćamo pažnju na Kalemegdan ili Adu, jer su nam normalni, tako i kad živite uz more, prolazite pored njega svaki dan, obavljate svoje poslove i tako dalje. Zato, iskreno, mislim da sam Splitu zaista puno dala, dala sam im dva dječaka, koji sada svakog ljeta i svake zime idu tamo i uljepšavaju taj Split, tako da od mene dosta", objasnila je.

"Nisam očekivala da ću se vratiti ovamo, niti sam tamo otišla s namjerom da se vratim, zar ne? Ali eto, nitko ne zna što život nosi. Kad sam odlučila da će tako biti, tada sam to i učinila. Prošlog ljeta neke su se stvari posložile. Dobro sam se snašla u novoj stvarnosti, iako je svaka promjena teška. Došla sam s dvoje male djece, što iziskuje velike žrtve, puno odricanja zbog njih, ali tako mora biti. Ne mogu živjeti u strahu, jer život u strahu nije život. U svom sam gradu, u svom stanu, među svojim prijateljima, sa svojom djecom. Naravno da neće biti lako. Ako budem puno radila, morat ću osigurati čuvanje za svoje sinove, ali to će ujedno značiti da imam novaca za to. Sve je to povezano jedno s drugim", dodala je Franić.

Iako je razvod iza njih, bivši par ostao je u dobrim odnosima.

"Mi smo roditelji našoj djeci sada i zauvijek. Htjeli mi to ili ne, morat ćemo se slagati, a i zašto ne bismo, kad je sve ispalo onako kako je i trebalo", kazala je.