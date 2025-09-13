Srbin drogiran i pijan usmrtio ženu u Hrvatskoj i pokušao pobjeći

Teška prometna nesreća dogodila se u petak na području Fažane, a završila je smrću 73-godišnje njemačke državljanke. Na nju je automobilom naletio 23-godišnji vozač pod utjecajem alkohola i droga, koji je nakon nesreće pokušao pobjeći, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Nesreća se dogodila oko 10:50 sati na županijskoj cesti 5115, kada je 23-godišnji državljanin Srbije, vozeći automobil slavonskobrodskih registracija iz smjera Fažane prema Peroju, zbog neprilagođene brzine te pod utjecajem opijata izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je prvo skrenuo na meki teren, a potom je u zanošenju prešao na lijevu stranu ceste i udario u bicikl kojim je upravljala 73-godišnja Njemica. Od siline udarca, žena je odbačena na poklopac motora, a potom je pala na kolnik.

Bio je drogiran i pijan

Nakon što je izazvao nesreću, vozač se nije zaustavio kako bi pružio pomoć teško ozlijeđenoj ženi, već je nastavio voziti. U daljnjem bijegu spriječio ga je građanin koji se zatekao na mjestu događaja, sustigao ga i zadržao do dolaska policije. Prilikom zaustavljanja, 23-godišnji vozač je i sam zadobio ozljede, čija težina zasad nije utvrđena.

Testiranja su pokazala da je mladić vozio s 1.32 promila alkohola u krvi, a bio je pozitivan i na test na droge. Kod sebe je imao i vrećicu s 0.1 grama kokaina.

Njemačka državljanka je s teškim ozljedama prevezena u pulsku bolnicu, gdje je u poslijepodnevnim satima preminula. Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Vozač automobila je uhićen zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja bit će priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.