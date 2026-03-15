Srbija upozorava građane da ne putuju u Hrvatsku, Air Serbia uvodi nove letove za Brač

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije savjetuje građanima da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje potrebe, dok državna aviokompanija istodobno širi ljetnu ponudu upravo prema toj destinaciji.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije nedavno je objavilo ažurirani „semafor“ za putovanja, u kojem je Republika Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To praktično znači preporuku građanima Srbije da u tu zemlju ne putuju osim u slučaju krajnje potrebe.

Kako navodi Ministarstvo, sustav „semafora“ predstavlja tablicu s procjenom sigurnosnog rizika za sve države svijeta, podijeljenu u četiri razine, od sigurnih do visokorizičnih destinacija. Hrvatska se trenutačno nalazi u narančastoj kategoriji zbog, kako je navedeno, sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, piše Nova.rs.

„Povodom najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom razdoblju, bez prijeke potrebe, ne putuju u Republiku Hrvatsku“, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Posebno se upozorava na organizirana putovanja, poput dolazaka sportskih ekipa i kulturnih delegacija, za koje se preporučuje dodatno savjetovanje s nadležnim tijelima radi procjene sigurnosnih rizika.

Ipak, gotovo istodobno s ovim upozorenjem države, stigla je i vijest da nacionalna aviokompanija Air Serbia planira proširenje letova upravo prema Hrvatskoj.

Kako je najavio generalni direktor Air Serbije Jiri Marek, kompanija ovog ljeta planira pokrenuti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Prodaja karata očekuje se uskoro, a ova destinacija bit će sedma u Hrvatskoj u mreži srpske aviokompanije.

Time će Air Serbia tijekom ljetne sezone imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj, uključujući 13 letova za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.

Najava novih letova otvorila je pitanje kontradiktornih poruka koje dolaze iz državnih institucija. Dok jedno ministarstvo upozorava građane da u Hrvatsku putuju samo ako je to nužno, državna aviokompanija paralelno širi turističke linije prema toj zemlji, piše Nova.rs.

Nedosljednost državne politike

Na to je reagirala i članica Predsjedništva Stranke slobode i pravde Valentina Reković, koja smatra da takve poruke ukazuju na nedosljednost državne politike.

„Air Serbia povećala je broj letova prema Hrvatskoj uvođenjem nove destinacije prema Braču. Ili broj Srba koji u krajnjoj nuždi putuju u zemlju koja bi nas trebala napasti, kako reče Vučić, raste ili Marka Đurića ne zarezuju ni Suzana Vasiljević ni Branko Malović“, izjavila je Reković.

Dodala je da je Suzana Vasiljević članica Nadzornog odbora Air Serbije i savjetnica predsjednika države te da bi, kako kaže, trebala obavijestiti kolege o izjavama predsjednika Srbije o odnosima s Hrvatskom.

„Izgleda da nije obavijestila kolege da je njezin šef nedavno govorio kako će nas Hrvatska napasti – ‘samo čekaju pravi trenutak’, pa da možda odustanu od novih letova i destinacija“, navela je Reković.

Također je spomenula i Branka Malovića, izvršnog direktora za odnose s državnim tijelima u Air Serbiji i dužnosnika Srpske napredne stranke.

„Izgleda da ne čita stranicu Ministarstva vanjskih poslova ili ne razgovara s potpredsjednikom svoje stranke“, ocijenila je.

Reković zaključuje da ovakva situacija otvara dilemu jesu li sigurnosna upozorenja bila politička poruka ili dokaz neusklađenosti državnih institucija.

„Dakle, ili su upozorenja bila prazna propaganda ili državne institucije ne znaju što rade. Jasno je jedno: država i sustav više ne postoje, a odluke državnih tijela postaju besmislene i krajnje neozbiljne, što je nedopustivo i pogubno i za naše građane i državu u trenutku kada su sigurnosne napetosti u svijetu sve veće“, zaključila je Reković.