Srbija svojim građanima: U Hrvatsku putujte samo u slučaju krajnje nužde

Ministarstvovanjskih poslova Srbije objavilo je danas "semafor" sa savjetima za putovanja, na kojem su sve države svijeta podijeljene u četiri kategorije, od zelene do crvene, prema procjeni sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju ministarstvo je svrstalo države u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje, prenosi Nova.rs.

Među 23 države u koje se državljanima Srbije ne preporučuje putovanje nalazi se 14 zemalja Bliskog istoka: Bahrein, Izrael, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

U crvenoj kategoriji su i Ukrajina te Afganistan, Libija, Gvineja Bissau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

28 država u narančastoj, a 61 u žutoj kategoriji

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 zemalja za koje vrijedi preporuka "putovanje samo u slučaju krajnje nužde", a jedina europska država na tom popisu je Hrvatska.

U žutoj kategoriji su države za koje vrijedi savjet "putovanje uz dodatne mjere opreza". Tu je 61 država, a iz Europe jedino Albanija. Sve ostale države svijeta svrstane su u zelenu kategoriju, što znači "slobodno putovanje uz uobičajeni oprez". OVDJE možete provjeriti u kojoj kategoriji je pojedina država.