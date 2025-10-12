Srbi u šoku, saznali tko će nasljediti Piksija na klupi reprezentacije: "Dokle više?"

Nogometni savez Srbije prihvatio je ostavku izbornika Dragana Stojkovića Piksija, koju je ponudio neposredno nakon sinoćnjeg poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Poraz u Leskovcu ostavio je Srbiju bez realnih šansi za odlazak na nadolazeći Mundijal.

Pred sam kraj susreta s tribina su se počeli čuti povici „Piksi, odlazi!“, a ubrzo nakon toga Stojković je potvrdio da se povlači s mjesta izbornika, piše Gol.hr.

Njegovu je ostavku vodstvo Saveza odmah prihvatilo, a privremeni će izbornik biti Zoran Mirković, dosadašnji trener mlade reprezentacije Srbije, koji će voditi momčad u idućoj utakmici protiv Andore.

Izvanredna sjednica u Beogradu

Kako se kvalifikacije nastavljaju već u studenome, u Savezu nemaju puno vremena. Zakazana je izvanredna sjednica Izvršnog odbora, na kojoj će glavna i jedina točka dnevnog reda biti imenovanje novog izbornika.

Odluka bi mogla biti donesena već sljedeći tjedan, a javnost je posebno iznenadila vijest da je favorit za klupu reprezentacije Vladan Milojević, aktualni trener Crvene zvezde.

Milojević, međutim, neće odmah napustiti beogradski klub — do zimske stanke nastavit će istodobno voditi i Crvenu zvezdu i reprezentaciju Srbije, dok mu ugovor sa Zvezdom istječe krajem godine.

Navijači ogorčeni: Dokle više?!

Vijest o mogućem imenovanju Vladana Milojevića izazvala je burne reakcije navijača i velik dio javnosti ostavio u nevjerici.

