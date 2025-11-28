Sramotna devastacija. Oštećena spomen-ploča imotskom branitelju Rajku Lozi

Za sada nepoznati počinitelj teško je oštetio spomen ploču imotskom branitelju Rajku Lozi koja je bila postavljena 1998. u Vruljici upravo na mjestu gdje je početkom Domovinskog rata poginuo, piše Radio Zadar.

Policija provodi očevid, a prema neslužbenim informacijama, granitna spomen-ploča je slomljena namjerno, najvjerojatnije nekim teškim željeznim predmetom, moguće maljem ili čekićem.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ploča koju je 1998. godine postavila njegova obitelj smatraju kontroverznom zbog natpisa koji je 11 godina kasnije na nju uklesan, a ubrzo toga uslijedile su reakcije građana koji su tražili uklanjanje ploče zbog "veličanja ustaštva" obzirom da na njoj piše:

"Hrvatski viteže, ustaški sine! Poslije bitke prsa u prsa, s ručnim bombama protiv jugotenkova na Bokanjcu, braneći Zadar 5. X. 1991. izdajom s leđa, smrtno si pogođen jugometkom na ovome mjestu. Progoni, optužbe, mučenja, zataje i izdaje nisu prekinuli tvoj životni san: Nezavisnu državu Hrvatsku. Mi ga nastavljamo i vjerujemo da će biti stvarnost. Neka ti je vječna slava i pokoj. Tvoji roditelji, braća i sestre".

Oglasio se i gradonačelnik

Problema zbog ovog sadržaja već je 2009. godine imao tadašnji gradonačelnik Zadra Zvonimir Vrančić koji je, nakon reakcija dijela građana, ipak donio odluku da spomen-ploča neće biti uklonjena s javne površine, piše Radio Zadar.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić reagirao je na ovaj vandalski čin, a njegovo prioćenje prenosimo u cijelosti:

"Osuđujem vandalski čin razbijanja spomen ploče hrvatskom branitelju koji je, braneći Zadar, položio svoj život za Hrvatsku. To je nedopustivo jer vrijeđa njegovu obitelj, ali i sve hrvatske branitelje. Sve nas koji poštujemo svaku žrtvu Domovinskog rata. Smatram da je ovo čin provokacije, pokušaj izazivanja kontrareakcije, a sve to stvara podjele u društvu. To nam ne treba. Zato pozivam sve na smirivanje tenzija i na odgovornost".