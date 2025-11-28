Sramotna devastacija. Oštećena spomen-ploča imotskom branitelju Rajku Lozi

Za sada nepoznati počinitelj teško je oštetio spomen ploču imotskom branitelju Rajku Lozi koja je bila postavljena 1998. u Vruljici upravo na mjestu gdje je početkom Domovinskog rata poginuo, piše Radio Zadar.
Policija provodi očevid, a prema neslužbenim informacijama, granitna spomen-ploča je slomljena namjerno, najvjerojatnije nekim teškim željeznim predmetom, moguće maljem ili čekićem.
Ploča koju je 1998. godine postavila njegova obitelj smatraju kontroverznom zbog natpisa koji je 11 godina kasnije na nju uklesan, a ubrzo toga uslijedile su reakcije građana koji su tražili uklanjanje ploče zbog "veličanja ustaštva" obzirom da na njoj piše:
"Hrvatski viteže, ustaški sine! Poslije bitke prsa u prsa, s ručnim bombama protiv jugotenkova na Bokanjcu, braneći Zadar 5. X. 1991. izdajom s leđa, smrtno si pogođen jugometkom na ovome mjestu. Progoni, optužbe, mučenja, zataje i izdaje nisu prekinuli tvoj životni san: Nezavisnu državu Hrvatsku. Mi ga nastavljamo i vjerujemo da će biti stvarnost. Neka ti je vječna slava i pokoj. Tvoji roditelji, braća i sestre".
Oglasio se i gradonačelnik
Problema zbog ovog sadržaja već je 2009. godine imao tadašnji gradonačelnik Zadra Zvonimir Vrančić koji je, nakon reakcija dijela građana, ipak donio odluku da spomen-ploča neće biti uklonjena s javne površine, piše Radio Zadar.
Gradonačelnik Zadra Šime Erlić reagirao je na ovaj vandalski čin, a njegovo prioćenje prenosimo u cijelosti:
"Osuđujem vandalski čin razbijanja spomen ploče hrvatskom branitelju koji je, braneći Zadar, položio svoj život za Hrvatsku. To je nedopustivo jer vrijeđa njegovu obitelj, ali i sve hrvatske branitelje. Sve nas koji poštujemo svaku žrtvu Domovinskog rata. Smatram da je ovo čin provokacije, pokušaj izazivanja kontrareakcije, a sve to stvara podjele u društvu. To nam ne treba. Zato pozivam sve na smirivanje tenzija i na odgovornost".