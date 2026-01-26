Sprema li se potres u natučkoj sezoni? "Cijene su nam kao na Azurnoj obali, to je nerealno"

Jučer je u Düsseldorfu završio najveći zatvoreni nautički sajam u Europi. Jedinstveni je to globalni nautički događaj na kojem se predstavljaju vrhunska plovila, agencijske ponude, nove tehnologije, ali i omiljena odredišta. A Hrvatska je upravo to - za Nijemce omiljena destinacija.

Na 220 tisuća četvornih metara i u 17 golemih hala održan je najveći zatvoreni nautički sajam na svijetu. Posjetilo ga je više od 200 tisuća ljudi. Hrvatska je bila u jakom izaslanstvu jer nam je njemačko tržište - pa i u svijetu nautike - oduvijek bilo itekako važno.

- Očekujemo ponavljanje brojki od prošle godine, trenutačno su podaci malo u pozitivi u odnosu na prošlu godinu, kaže za HRT Romeo Dragicchio, direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj.

Trideset i pet posto svjetske charter-flote plovi Jadranom. Dugo smo bili broj jedan u svijetu nautike, no Grci su nas nadmašili zbog nižih cijena. Struka ipak kaže da nema mjesta panici. Ovoga ljeta najtraženija je najskuplja roba.

- Najluksuznija plovila nije problem napuniti, traže se još jedrilice i katamarani, veliki je porast u motornim jahtama između 12 i 20 metara i velika plovila preko 30 metara su vrlo tražena u Hrvatskoj, otkriva Žarko Knego, zastupnik prodaje i iznajmljivanja plovila.

Oni koji su se tek vratili sa sajma iz Njemačke u tmurni Split kažu nam da nisu mogli izbjeći neugodna pitanja o cijenama.

- Klijenti, pogotovo njemački nam se žale na preskupe tranzitne vezove, na preskupe cijene restorana, kafića, itd...Dobila sam podatak da su nam cijene veza kao na Azurnoj obali što ne možemo opravdati jer su oni ipak iznad nas po usluzi i kvaliteti, kaže Sara Douzzan, predsjednica Strukovne grupacije pri HGK.

Sve je skuplje nego lani - kažu nam čarteraši - od vezova, dobavljača, radne snage pa do usluga čišćenja. Oni sami godinama ne dižu cijene kako bi malo zaradili i sve teže posluju. Nakon godina uzleta usporen je i rast broja novih plovila, a ona rabljena najviše su po oglasima, i to za prodaju.

Žgomba: Moramo se trgnuti i početi paziti na cijene

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, za Dnevnik je rekao kako se visoke cijene već neko vrijeme apostrofiraju kao problem.

- Ja sam protivnik dizanja cijena, a da to nije potkrijepljeno kvalitetom ili boljom uslugom. Od prošle godine se osjeti da je naš realni turistički promet pao i to je jedna vrsta alarma za one koji znaju čitati između redaka. Ako se ne trgnemo i počnemo paziti s cijenama, činjenica je da je konkurencija nesmiljena i da ćemo sigurno imati ozbiljnih problema, rekao je Žgomba.

Naglasio je kako je turistički sektor spreman za Uskrs te da očekuje dobre rezultate.