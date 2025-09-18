Sportski direktor Hajduka otkrio planove: Rebićev rad ključan, Livaja potpisuje novi ugovor

Sportski direktor Hajduka, Goran Vučević, u opširnom razgovoru osvrnuo se na najvažnije teme koje trenutačno zanimaju navijače splitskog kluba.

Govorio je o aktualnom stanju u momčadi, planovima za naredno razdoblje te posebno o dvojici nogometaša koji privlače najveću pažnju – Anti Rebiću i Marku Livaji.

„Svaki novi igrač treba određeno vrijeme kako bi se prilagodio. Svi znamo kolike kvalitete imaju, osobito Ivušić i Rebić, ali puno toga ipak ovisi o njihovom pristupu i radu. Njihova želja da dođu u Hajduk bila je presudna i na tome im moram zahvaliti. Ante je itekako svjestan koliko će truda biti potrebno da se vrati na razinu koju priželjkuje“, istaknuo je Vučević u razgovoru za Sportske novosti.

Dotaknuo se i kapetana momčadi:

„Što se tiče Livaje, mogu ekskluzivno otkriti da ćemo u sljedećih nekoliko dana finalizirati i potpis novog ugovora.“