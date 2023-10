SPLITSKOJ PIRJI PONOVNO VRAĆEN SJAJ Nedavno je bila meta vandala, hoće li "izdržati" bar do sljedeće sezone?

Kao što smo ranije pisali, u četvrtak ujutro prija u Marmontovoj osvanula je u novom ruhu kada je nepoznati "umjetnik" odlučio samostalno "uljepšati" uz pomoć i na njoj napisao 39.

Dok motivaciju iza djela, kao ni značenje odabira napisanog broja 39, nikada nećemo otkriti, ipak je radosna vijest da je danas pirja - očišćena!

Ne znamo koliko dugo će čista i netaknuta ostati prije no što ju novi umjetnik ne iskoristi umjesto platna, kao ni hoćemo li svjedočiti novim inovativnim idejama poput kupanja u pirji ili obavljanje nužde. No, do tada će svi koji prolaze Marmontovom ulicom ovaj simbol Splita gledati onako kako je to i namijenjeno.

Pirja je djelo poznatog akademskog kipara Kažimira Hraste i svečano je otvorena 1998. godine. Prikazuje šaku koja pokazuje figu iz koje mlaz vode pada u lijevak. Brončana skulptura je u nekoliko navrata restaurirana u zagrebačkoj ljevaonici umjetnina, upravo zbog brojnih neugodnih susreta s prolaznicima. Nadamo se da novu restauraciju neće skoro trebati.