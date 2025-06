Splitsko „Jedinstvo“ predstavlja Hrvatsku na Cipru

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita otputovao je na Cipar gdje sudjeluje na 28. Međunarodnom folklornom festivalu ISKELE, jednom od najvećih kulturnih događaja u regiji. Kao jedini predstavnici Republike Hrvatske, splitski folkloraši do 3. srpnja nastupaju na pozornicama Sjevernog Cipra kroz promenade, samostalne koncerte i zajedničke folklorne večeri s ansamblima iz još osam zemalja.

Posebnu težinu ovom gostovanju daje činjenica da je to prvo sudjelovanje Jedinstva na Cipru, a koincidira s proslavom 106 godina postojanja ansambla. Trideset mladih plesača i svirača, u dobi od 16 do 28 godina, predstavit će bogatu hrvatsku folklornu baštinu – od plesova Dalmacije i Slavonije do raskošnih narodnih nošnji i tradicijskih instrumenata.

Festival se održava pod sloganom „Boje i kulture se spajaju u Iskeleu“ i ima natjecateljski karakter. U Jedinstvu se nadaju kako bi i ovaj nastup mogao završiti nagradom, nadovezujući se na uspjeh s prošlogodišnjeg Svjetskog CIOFF kongresa u Sofiji, gdje su primili certifikat izvrsnosti.

Osim promocije hrvatske tradicije, članovi ansambla iskoristit će boravak na Cipru i za najavu 3. CIOFF Festivala mediteranskih kultura, koji će se u Splitu održati 2027. godine u njihovoj organizaciji.

Unatoč bogatom festivalskom rasporedu, članovi Jedinstva poručuju da će s Cipra ponijeti ono najvrednije – nova prijateljstva, zajedničke uspomene i radost zajedništva, koje su najbolji suvenir svakog putovanja.