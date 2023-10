Splitsko-dalmatinska županija pobjednik "analize svih analiza" portala zupan.hr

Splitsko-dalmatinska županija najbolja je bila u našim proračunskim analizama za 2021. godinu. Po udjelu izdvojenih sredstava iz proračuna od ukupno 8 puta što je bila u top pet, čak 4 puta bila je prva (po izdvajanju u vatrogastvo, vrtiće, socijalnu zaštitu i subvencije poduzetnicima), jedanput druga (izdvajanja za obrazovanje), jedanput treća (zaštita okoliša), jedanput četvrta (izdvajanja za civilnu zaštitu) i jedanput peta (subvencije obrtnicima). Po izdvajanju u odnosu na broj stanovnika, 4 puta se našla u vodećih pet, od čega je dva puta bila prva (subvencije poduzetnicima i vatrogastvo), jedanput druga (ulaganja u vrtiće) i jedanput četvrta (ulaganja u civilnu zaštitu). Evo koje to mjere Županija provodi u sektorima u kojima je najbolja po proračunskim izdvajanjima – piše Lidija Kiseljak za portal zupan.hr, te nastavlja analizu:

-Županija je ove godine objavila javni poziv za Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva u 2023., kroz dvije mjere – Poduzetnici početnici i Žene poduzetnice. Za poduzetnike sa sjedištem na području Grada Splita potpora se odobrava u iznosu do najviše 2.654,46 eura, a za one od 50 i više godina najviše do 3.981,68 eura, isto koliko i najviše iznose potpore za poduzetnike izvan Splita. Za one izvan Splita i od 50 godina i više potpore su do 6.636,14 eura. Neovisno o sjedištu, za poduzetnike s invaliditetom potpora iznosi najviše do 6.636,14 eura.

Prije neki dan Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2022.- 2025. Sredstva se odobravaju za dvije mjere: Potpora poduzetničkim potpornim institucijama i Potpora organizaciji međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu suvremenih tehnologija.

Što se tiče vatrogastva, po čemu je također vodeća u ulaganju, Splitsko-dalmatinska županija izdvaja značajna sredstva za poboljšanje kapaciteta zaštite od požara kroz nabavku vatrogasne opreme, izgradnju i renoviranje vatrogasnih domova i sudjelovanje u brojnim EU projektima poput FIRESPILLA.

Vodeća je Županija i po ulaganju u socijalnu zaštitu. Zgrada nekadašnje područne škole u mjestu Dragljane pored Vrgorca kandidat je za financiranje iz nove financijske omotnice kako bi se prenamijenila u dom za umirovljenike. Potkraj prošle godine u Splitu je otvoren Hospicij Matošić, ustanova Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za pružanje palijativne skrbi. Županija kontinuirano surađuje s Caritasom Splitsko-makarske nadbiskupije.

Osim brige za starije, Županija vodi brigu i o mladima pa tako daje naknade za rođene bebe. Ima i projekt jednokratne novčane pomoći studentima iz višečlanih obitelji (s pet i više djece) u troškovima studiranja. Javni poziv objavljen je i ove godine, a lani je kroz tu mjeru potporu od po 2.285 kuna primilo 175 studenata.

Druga je pak bila po ulaganju u obrazovanje. I ove je godine osiguran novac za pomoćnike u nastavi, 1,4 milijuna eura, a projekt se provodi u 68 škola. Također se nastavilo i subvencioniranje prijevoza redovnih studenata, koji imaju besplatan prijevoz željeznicom po RH. Prošle godine je oko 650 studenata koristilo besplatan prijevoz vlakom, odnosno zaprimljeno je 2.300 zahtjeva. Ove godine centar izvrsnosti SDŽ pohađa 3350 djece sa 675 mentora od Dubrovnika do Zadra, uključujući i 2 županije iz susjedne BIH. Jedina su županija koja provodi višegeneracijsko testiranje, a na temelju rezultata djeca se uključuju u Centar izvrsnosti.

Ove godine upisano je u prve razrede na području Županije 140 djece više u odnosu na prošlu školsku godinu.

Nedavno je potpisan Ugovor o građenju za dogradnju i rekonstrukciju Obrtno tehničke škole Split u sklopu projekta Regionalnog centra kompetencije u sektoru elektrotehnike i informatike. U Turističko-ugostiteljskoj školi već se radovi provode, a gdje će biti smješten drugi Centar kompetentnosti u Županiji, za turizam i ugostiteljstvo. Nagrađuju se najbolji učenici, a nadareni mladi sportaši dobivaju mjesečnu stipendiju od 66,66 eura.

Nakon već gotovo 20 izgrađenih vrtića iz programa ruralnog razvoja, Županija dobiva još 25 milijuna eura iz istog programa, za izgradnju ili obnovu 19 dječjih vrtića, 4 vatrogasna doma i neke nerazvrstane ceste - zaključuje analizu portala zupan.hr, Lidija Kiseljak.