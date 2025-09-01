Splitsko-dalmatinska županija objavila javne pozive za predlaganje javnih potreba u područjima kulture, religije, tehničke kulture i sporta

Splitsko-dalmatinska županija objavila je dva javna poziva za predlaganje javnih potreba u 2026. godini – u područjima kulture, tehničke kulture i religije te u području sporta. Rok za prijave u oba slučaja je 16. rujna 2025..

Kultura, tehnička kultura i religija

Predmet ovog javnog poziva je financiranje muzejske i izdavačke djelatnosti, kulturnih programa i aktivnosti, zajednica tehničke kulture, obnove tradicijske baštine te programa religijskih zajednica.

Predlagatelji trebaju dostaviti podatke o prijavitelju i programu, kao i troškovnik realizacije s planom financiranja. Prijave se šalju na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Vukovarska ulica 1, Split.

Važno je naglasiti da prijave na ovaj poziv ne obvezuju Županiju, već predstavljaju popis javnih potreba, a ponajprije služe u svrhu planiranja sredstava za 2026. godinu.

Cjeloviti tekst Javnog poziva i obrasce možete pronaći na službenim stranicama Županije:

Sport

Drugi javni poziv odnosi se na predlaganje javnih potreba u području sporta za 2026. godinu. Financiranje se odnosi na planiranje, izgradnju i održavanje sportskih građevina od županijskog značaja, organizaciju sportskih manifestacija revijalnog i memorijalnog karaktera, kao i provedbu znanstvenih i razvojnih projekata vezanih uz sport.

Prijave se, također, dostavljaju na adresu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu u Vukovarskoj ulici u Splitu.

I ovdje vrijedi pravilo da prijave ne obvezuju Županiju, već služe kao podloga za planiranje proračunskih sredstava u 2026. godini.

Tekst Javnog poziva i obrasce pronađite na LINKU.