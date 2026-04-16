Splitski Vodovod kreće u veliki razvojni projekt: Digitalizacija, umjetna inteligencija i veća učinkovitost u fokusu

U sjedištu Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održan je inicijalni sastanak povodom pokretanja Programa korporativnog razvoja, projekta koji se provodi uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u suradnji s konzultantskom kućom Deloitte iz Zagreba te predstavnicima Grada Splita.

Na sastanku su predstavljeni ciljevi, metodologija i vremenski okvir projekta, čiji je osnovni cilj unapređenje operativne i financijske učinkovitosti društva u uvjetima sve većih zahtjeva koje donosi razvoj Splita kao turističkog i regionalnog središta.

Strateški iskorak za Vodovod

Program korporativnog razvoja dio je šireg investicijskog ciklusa, koji uključuje i izgradnju pročistača pitke vode na izvoru Jadra, a financira se sredstvima EBRD-a.

Kroz provedbu FOPIP programa (Financial and Operational Performance Improvement Programme) planira se optimizacija poslovnih procesa, povećanje učinkovitosti te unapređenje sustava upravljanja, uz usklađivanje s vodećim međunarodnim standardima.

Digitalizacija i umjetna inteligencija

Jedan od ključnih elemenata projekta je digitalna transformacija poslovanja. U planu je razvoj strategije za optimizaciju ERP i DMS sustava, ali i analiza mogućnosti primjene umjetne inteligencije, primjerice u detekciji kvarova i automatizaciji pojedinih procesa.

Projekt će se provoditi kroz više faza, uključujući detaljnu analizu postojećeg stanja, definiranje ključnih pokazatelja uspješnosti te izradu i implementaciju mjera za poboljšanje poslovanja.

Fokus na smanjenje gubitaka vode

Poseban naglasak stavljen je na smanjenje gubitaka vode, uz primjenu najboljih međunarodnih praksi. Projekt bi trebao trajati oko 20 mjeseci, a očekuje se da će dugoročno doprinijeti stabilnosti poslovanja i kvaliteti usluga za građane.

Suradnja ključna za uspjeh

Na sastanku je istaknuta važnost suradnje svih uključenih – Vodovoda, Grada Splita, EBRD-a i konzultanata – kako bi se projekt uspješno proveo i ostvarili postavljeni ciljevi.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić istaknuo je važnost projekta u kontekstu velikih ulaganja:

“Vodovod i kanalizacija Split nalazi se u jeku najvećih infrastrukturnih ulaganja u svojoj povijesti, s projektima vrijednima stotine milijuna eura. No, cijevi u zemlji i suvremeni pročistači, poput onoga na Jadru, predstavljaju tek dio posla. Jednako je važno osigurati moderno, učinkovito i održivo upravljanje tim sustavom.”

Dodao je kako će suradnja s EBRD-om donijeti dodatnu vrijednost:

“Upravo kroz suradnju s Europskom bankom za obnovu i razvoj u okviru FOPIP programa dobivamo stručnu podršku i prijenos znanja koji će nam omogućiti hvatanje koraka sa standardima suvremenih europskih komunalnih poduzeća. Cilj nam je građanima pružiti vrhunsku uslugu uz prihvatljive troškove te pozicionirati se među digitalno napredna poduzeća što danas postaje standard.”

Očekuje se da će provedba ovog programa dodatno ojačati splitski Vodovod i pozicionirati ga kao moderno komunalno poduzeće usklađeno s europskim standardima.