SPLITSKI VATROGASCI POTPISALI NOVI UGOVOR S GRADOM Povećanje plaća i nove uniforme samo su dio novih prava dobivenih u pregovorima

U srijedu, 18. listopad, u 12 sati u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita potpisan je kolektivni ugovor između Grada Splita, Sindikata i Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Ugovore su potpisali predstavnik sindikata Marko Milić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita Mario Mikas i gradonačelnik Grada Splita prof. dr. Ivica Puljak.

"Potpisivanje ovog ugovora vrlo je važno za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita, kao i za sam Split. Bitno je da radnici i vatrogasci imaju svoja zajamčena prava kako bi mogli svoje poslove i odrađivati. Svi smo svjesni da je inflacija pojela plaće. S ovim novim kolektivnim ugovorom dobili smo neka nova prava i mislim da će naši djelatnici biti zadovoljni i da mogu u miru obavljati poslove koje su dosada radili odgovorno i savjesno", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita Mario Mikas.

"Zahvalio bih se zapovjedniku i svima koji su sudjelovali u ovome procesu. Ovo je na tragu onoga što svi zajedno želimo, a to je da se vatrogasci u našem gradu osjećaju ugodno i da je to jedan posao koji će privlačiti nove zaposlenika, jer svi znamo koliko je taj posao važan za Grad Split. Uvijek im želimo manje posla, jer bi to značilo i manje nesreća, no mi to ne možemo kontrolirati nego se nadamo i sve radimo k tome da, ako se i dogodit nekakav problem, da oni mogu promptno reagirati. U tom kontekstu je važno da imaju najbolje uvjete za rad koje im mi možemo osigurati. Ovim kolektivnim ugovorom dobivaju povećanje plaće i neke druge materijalne uvjete, a pored toga smo u sljedećem proračunu osigurali sredstva za nove uniforme i još neke stvari koje će povećati kvalitetu rada naše vatrogasne postrojbe", kazao je za medije gradonačelnik Grada Splita prof. dr. Ivica Puljak.

O kojim novim pravima se točno radi?

"Ugovor se uskladio s pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta za vatrogasce, gdje su već određeni minimalni koeficijenti. Naši radnici u vatrogasnoj postrojbi dobili su povećanje u bruto iznosima od nekih 150 eura. Mislim da je to jedan pristojan pomak na plaći", kazao je zapovjednik Mikas.

Kako kaže, službe su u problemu da ako plaće nisu dobre da neće ni biti zainteresiranih za te poslove.

Prosječna plaća vatrogasca s pet godina staža, sa svim dodacima, ima plaću oko tisuću eura. S ovim povećanjima sada će imati nekih 150 eura više.

"Mislim da su vatrogasci u istim problemima kao i ostale društvene djelatnosti. Ako plaća i prihodi nisu primjereni radu bit će sve manje i manje zainteresiranih. Imamo primjere iz drugih županija gdje se raspišu natječaji za 10 ljudi i nitko se ne prijavi. Ovo su i poslovi s posebnim uvjetima rada, redovitim liječničkim pregledima i testiranjima, zahtjeva psihofizičku kondiciju i ne može to svatko ni raditi."

Sva prava koja su imali prije su i dalje na snazi, a dobili su povećanja plaća, povećan dodatak za rad nedjeljom i prekovremeni rad, te će plaća sada biti primjerena današnjem vremenu.

Nabavljat će se i nove uniforme.

"Što se tiče opreme, opremljeni smo dobro. Što se tiče opreme za intervencije mi smo tu u top kvaliteti i tu se godinama radi na usavršavanju. Već smo ove godine kupili nekih 100 tisuća eura nove opreme. Vozila su nam isto odlična, te nam tu zasada ne trebaju neka veća ulaganja. Uniforme mijenjamo jer im je prošao neki rok i ostarjele su. Ukupna vrijednost nabave bit će nekih 250 tisuća eura i Grad nam daje sredstva za to", kazao je.

S današnjim danom JVP Grada Splita ima 910 intervencija, od čega su samo trećina požari, a ostatak brojne tehničke intervencije od prometnih nesreća do otvaranja vrata ili liftova.

Uspješni pregovori

"Grad je zadovoljan i koliko mogu vidjeti i kolege su zadovoljne. Mi smo jednim konstruktivnim i partnerskim razgovorom došli do onoga što Grad u ovom trenutku može napraviti. Zadovoljili smo sve parametre i sve ono što i zakoni nalažu kako bi vatrogascima pružili najbolje moguće uvjete rada, koliko to Grad može pružiti u trenutnim okolnostima", rekao je gradonačelnik Grada Splita prof. dr. Ivica Puljak.

U sljedećem gradskom proračunu za ovo se izdvojilo 1.3 milijuna eura, od čega je oko 950 tisuća eura povećanje plaća. Postoji najava da će i država, zbog promjena zakona, jedan segment ovoga preuzeti na sebe. Ostatak od 350 tisuća eura je za uniforme i druge potrebe.

"Ja bi se zahvalio gradonačelniku i njegovom timu na korektnom pregovoru gdje su izašli u susret vatrogascima. Prepoznali su vrijednost vatrogasaca i što oni čine i rade za Grad Split i građane. Zahvalio bi se zapovjedniku s kojim imamo dobar i korektan odnos, i mislim da je ovo jedna budućnost gdje težimo nekim europskim standardima. Pozdravio bi i kolegu našega Nikicu Botu, koji je bio idejni začetnik ovoga projekta, i koji je bio teško ozlijeđen prilikom vršenja svoje dužnosti te sada nije s nama. On je isto velikim dijelom zaslužan za ovaj ugovor", rekao je Marko Milić, koordinator sindikata policije Hrvatske za vatrogastvo.

"Gradonačelnik je izašao ususret i nije bilo problema. Sve što smo tražili on i njegov tim su ispunili", kazao je.

Grad Split je, kaže, sada na jednom većem nivou za razliku od ostatka Hrvatske po prosječnoj plaći za vatrogasca.

