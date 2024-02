SPLITSKI POLITIČAR PRISJETIO SE TEŠKIH VREMENA "Kao grom iz vedra neba pogodila nas je vijest..."

Josip Markotić, splitski gradski vijećnik iz redova MOST-a , na Facebook profilu objavio je snimku svoje kćerke Antonije kako svira violinu. I ne bi to bilo ništa neobično da pjesma koju je odsvirala na violini 'Bliže o Bože moj' nema veliku priču u pozadini.

Markotić se prisjetio vremena prije 10 godina.

"Prije točno 10 godina bili smo podstanari u malom stanu s dvoje djece, a Marija je bila trudna i čekali smo još jedno dijete.

I tada nas je zadesilo ono što već desetljećima pogađa mnoge splitske podstanarske obitelji: nazvao nas je vlasnik stana i rekao da moramo iseliti jer je on odlučio stan pretvoriti u apartman.

No to je bilo ništa u usporedbi s onim što je tada uslijedilo: dok smo pakirali stvari i tražili drugi smještaj, kao grom iz vedra neba pogodila nas je vijest da Marijin tata ima rak u podmakloj fazi i da mu ne preostaje još puno vremena. Usjekle su mi se njegove riječi koje je tada rekao Mariji: "Ne brini, poživit ću da doživim rođenje i upoznam unuka."

Nije doživio. Niti 10 dana nakon što je izgovorio te riječi, otišao je u kuću Očevu", navodi Markotić.

Pola godine kasnije rodila se njegova unuka Antonija koja je ime dobila upravo po njemu.

"Šest mjeseci poslije rodila se Antonija. Ime je dobila po njemu.

Večeras je na svetoj misi u crkvi sv. Frane, u kojoj je Marijin tata desetljećima pjevao u zboru, Antonija za svog dida odsvirala na violini "Bliže o Bože moj".

Znam da ju je dida slušao i da se radovao", objavio je Markotić te dodao:

"Počivaj u miru, dobri dida Ante, do ponovnog susreta u kući Očevoj".