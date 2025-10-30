Splitski 'Mad Max' konačno legalno za volanom: Adrian Petričević položio B kategoriju

Danas je za Adriana Petričevića, poznatijeg u javnosti kao splitski “Mad Max”, napokon stigla dugo očekivana vijest: mladi vozač uspješno je položio vozački ispit za B kategoriju u autoškoli Marušić.

Adrian je posljednjih godina slovio kao ljubitelj adrenalina i rizičnih vožnji, što mu je donijelo i medijsku pažnju, ali i nekoliko problema s prometnom policijom. Danas, pak, završava jedna faza njegovog 'divljeg' putovanja, vozačka dozvola u ruci znači da Adriana od sada možemo gledati na cesti legalno.

Autoškola Marušić posljednjih godina postala je popularno mjesto za polaganje vozačkog ispita među lokalnim poznatim osobama.

No Adrian nije jedini poznati kandidat koji je prošao kroz Marušića. Među polaznicima su i influencer Pave Elez, koji je nedavno položio vozački ispit, te Šime Elez, poznat iz televizijskih showova, koji je svojevremeno položio ispit za A kategoriju.

Autoškola Marušić pohvalila je sve kandidate kao odlučne i fokusirane.