Splitski i županijski vatrogasci imali desetak intervencija: Gorjele livade, drveće i jedno vozilo

Tijekom 24 sata, od 3. do 4. listopada, Županijski vatrogasni operativni centar evidentirao je više intervencija na području Splita i županije, uključujući tehničke zahvate te nekoliko manjih požara otvorenog prostora.
Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Splita intervenirali su u jutarnjim satima na Puti Duilova, gdje su uklanjali nakošene borove i puknute grane. Poslijepodne su izašli na dojavu o mogućem curenju plina u Ulici Dinka Šimunovića, no mjerenjem eksplozimetrom nije utvrđena prisutnost plina.
Na širem području županije, najviše posla imali su dobrovoljni vatrogasci, posebice zbog nekoliko manjih požara otvorenog prostora.
U Sutini – Milina izgorjelo je oko 3000 četvornih metara livade, dok je u Kaštel Starom opožareno oko 1000 m² trave, niskog raslinja i nekoliko borova, a nagorjele su i dvije masline. Požar je lokaliziran u 15:02, a ugašen u 15:45.
Manje površine opožarene su i u Brnazama, Korušcima, Sutini i Sinju, a požari su brzo stavljeni pod nadzor zahvaljujući brzim reakcijama JVP-a Sinj i DVD-ova Muć, Zagora i Kaštela.
U Svincima je nešto prije 22:30 izbio požar vozila, koji je ugasio DVD Marina.
Tijekom dana vatrogasci su intervenirali i na Hvaru, gdje je u uvali Lozna u Brusju uklonjen bor koji je pao na kuću.
Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, sve intervencije su završile bez ozlijeđenih osoba i većih materijalnih šteta.