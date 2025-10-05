Splitski i županijski vatrogasci imali desetak intervencija: Gorjele livade, drveće i jedno vozilo

Tijekom 24 sata, od 3. do 4. listopada, Županijski vatrogasni operativni centar evidentirao je više intervencija na području Splita i županije, uključujući tehničke zahvate te nekoliko manjih požara otvorenog prostora.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Splita intervenirali su u jutarnjim satima na Puti Duilova, gdje su uklanjali nakošene borove i puknute grane. Poslijepodne su izašli na dojavu o mogućem curenju plina u Ulici Dinka Šimunovića, no mjerenjem eksplozimetrom nije utvrđena prisutnost plina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na širem području županije, najviše posla imali su dobrovoljni vatrogasci, posebice zbog nekoliko manjih požara otvorenog prostora.

U Sutini – Milina izgorjelo je oko 3000 četvornih metara livade, dok je u Kaštel Starom opožareno oko 1000 m² trave, niskog raslinja i nekoliko borova, a nagorjele su i dvije masline. Požar je lokaliziran u 15:02, a ugašen u 15:45.

Manje površine opožarene su i u Brnazama, Korušcima, Sutini i Sinju, a požari su brzo stavljeni pod nadzor zahvaljujući brzim reakcijama JVP-a Sinj i DVD-ova Muć, Zagora i Kaštela.

U Svincima je nešto prije 22:30 izbio požar vozila, koji je ugasio DVD Marina.

Tijekom dana vatrogasci su intervenirali i na Hvaru, gdje je u uvali Lozna u Brusju uklonjen bor koji je pao na kuću.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, sve intervencije su završile bez ozlijeđenih osoba i većih materijalnih šteta.