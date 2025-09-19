Splitski gitaristički kvartet na turneji u Portugalu i Turskoj

Premijerni nastup pred portugalskom publikom održat će u nedjelju, 21. rujna, na 12. Festival Internacional de Guitarra de Lagoa u Algarveu – jednom od najvećih gitarističkih festivala na Pirinejskom poluotoku, koji ove godine okuplja više od četrdeset umjetnika iz cijele Europe.

Nekoliko dana kasnije, u četvrtak 25. rujna, splitski gitaristi predstavit će se i turskoj publici koncertom u Mavi salonu predsjedničkog simfonijskog kompleksa u Ankari, u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Turskoj i tamošnjeg Ministarstva kulture i turizma.

Program kojim će se predstaviti u Portugalu i Turskoj poseban je po tome što su njegova okosnica djela splitskih skladatelja – Vlade Sunka, Ivana Božičevića i Gordana Tudora, napisana upravo za ovaj kvartet.

Splitski gitaristički kvartet čine nagrađivani glazbenici Josip Dragnić, Kajo Milišić, Goran Cetinić Koća i Martin Andrijašević, bivši učenici splitskih glazbenih škola i Umjetničke akademije. Osnovani su 2010. godine, a tijekom proteklog desetljeća svojim su nastupima u Njemačkoj, Španjolskoj, Švicarskoj, Italiji, Belgiji, Nizozemskoj, Češkoj i mnogim drugim zemljama izrasli u jednog od najvažnijih promotora hrvatske gitarističke scene i glazbenog stvaralaštva u svijetu.

Ova turneja još jednom potvrđuje njihov status važnih ambasadora hrvatske glazbene baštine na međunarodnoj sceni.

Više o turneji i samom kvartetu možete pronaći na splitguitar.com te na službenim stranicama Festivala u Lagoi i CSO Ada Ankare.

