Splitska policija traži ovu ženu. Znate li njezin identitet?

Dana 13. rujna 2025. godine, na području Splita, nepoznati počinitelj je uporabom pronađene bankovne kartice izvršio više neovlaštenih transakcija u nekoliko poslovnih objekata, čime su ostvarena obilježja kaznenog djela Računalna prijevara iz čl. 271. Kaznenog zakona. Policijski službenici I. policijske postaje Split provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.

"Policija posjeduje fotografiju ženske osobe za koju se smatra da raspolaže s informacijama u vezi navedenog kaznenog djela.

Pozivamo građane koji imaju informacije o osobi s fotografije da nas o tome obavijeste pozivom na 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.