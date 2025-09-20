Splitska pjevačica: "I obitelji je moje obraćenje bilo šok, ali Bog me pozvao"

Splitska pjevačica Albina Grčić, koju je publika upoznala kao hrvatsku predstavnicu na Eurosongu 2021., danas se okreće sasvim drugačijem smjeru – vjeri i duhovnim pjesmama.

„Imam dojam da sam zatvorila velika vrata, ali Bog mi je otvorio na stotine manjih u kojima se osjećam slobodnije i istinitije. Tamo mogu biti ono što jesam i prenositi poruku koja mi je najvažnija,“ izjavila je 26-godišnjakinja za IN Magazin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Albina kaže da je prije otprilike godinu dana osjetila snažan poticaj za promjenu. „Crkva mi nikad nije bila strana, ali tada se dogodio dublji susret s vjerom. Taj poziv sam stvarno osjetila u srcu i odlučila ga slijediti,“ prisjetila se. Obitelj joj, dodaje, pruža punu podršku, iako ih je u početku iznenadila njezina nagla odluka.

„To je posebna radost, kao kad napokon pronađete hranu koja vam zaista odgovara – za mene je to bila Božja riječ i sve na što me On usmjerava,“ opisuje Albina.

Iako priznaje da su na tom putu postojale kušnje i zanimljive glazbene prilike, odlučila je ostati u novom smjeru. „Nisu to bile loše ponude ni ljudi, jednostavno to nije bio moj put. Kad te Bog pozove, teško je reći ‘ne’. Kod mene nije bilo mjesta za povratak ni kompromis,“ kaže pjevačica, dodajući da se zasad ne planira vraćati pop glazbi.

Promjenu je vidljivo prenijela i na društvene mreže, koje sada koristi kao prostor za širenje duhovnih poruka. „Ne dobivam negativne komentare, naprotiv, osjećam mir i pozitivu – i to mi je potvrda da sam na pravom putu,“ zaključuje Albina.