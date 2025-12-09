Splitska peškarija danas dobila impresivan ulov s koče: Fotografije govore više od riječi...

Danas su na splitskoj Peškariji izložene dvije impresivne lignje ulovljene s koče kod Rogoznice.

Velika lignja teži 2,95 kg i ima dužinu od 1,3 metra s lovkama, dok je manja lignja imala oko 1,7 kg.

Ribari kažu da bi mogle biti mama i potomak.

Glavni čovjek splitske Ribarnice, Siniša Beroš za naš je portal rekao da je u posljednjih šest godina, ovo najveća lignja na splitskoj peškariji.

Posjetitelji peškarije mogli su uživo vidjeti ovaj neobičan ulov i diviti se veličini lignji.