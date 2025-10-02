Splitska menza se potpuno preuredila, evo kako sada izgleda

Još malo i sve je spremno! Nakon višemjesečne obnove i radova, menza na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata studentima.

Studenti su godinama isticali potrebu za modernizacijom prostora, a sada će ih dočekati potpuno novi izgled blagovaonice, suvremena kuhinjska oprema i uređen ambijent prilagođen njihovim svakodnevnim potrebama.

Preuređena menza donosi svjetliji i prozračniji prostor, više stolova i sjedećih mjesta, kao i funkcionalniji raspored za brže posluživanje. Uz to, obnovljeni su podovi, zidovi i rasvjeta, a uvedene su i nove linije za podjelu hrane koje bi trebale smanjiti gužve u vrijeme najvećeg navala studenata.

