SPLITSKA DEBATNA UNIJA Najdugovječnija splitska studentska udruga poziva nove članove: "Nauči argumentirati, govoriti i razmišljati"

Nova akademska godina donosi i nove prilike za sve studente koji žele usavršiti svoje komunikacijske i argumentacijske vještine – Splitska debatna unija ponovno otvara svoja vrata i poziva sve zainteresirane da se pridruže ovoj aktivnoj studentskoj zajednici.

Ova udruga, registrirana pri Sveučilištu u Splitu, okuplja studente s različitih fakulteta – od Pravnog, Filozofskog, Ekonomskog i PMF-a, pa sve do FESB-a – koje povezuje želja za raspravom, kritičkim promišljanjem i učenjem o svijetu kroz debatu. Trenutno broje dvadesetak aktivnih članova, a svake jeseni otvaraju regrutacije za nove članove.

"Za debatu sam doznala putem društvenih mreža. Pridružila sam se kako bih razbila strah od javnog nastupa, naučila nešto novo i upoznala ljude sličnih interesa. Prvi turnir odradila sam u Beču, a planiram sudjelovati i na mnogima diljem Europe", kaže nam Ema, studentica na Filozofskom fakultetu jedna od novih članica.

Debata, objašnjavaju članovi, nije samo rasprava – to je strukturiran i argumentiran dijalog na zadanu temu. Studenti debatiraju u britanskom parlamentarnom formatu, u timovima od po dvoje, na engleskom jeziku. Tema i pozicija dobivaju se samo 15 minuta prije početka, što dodatno potiče sposobnost brzog razmišljanja i prilagodbe.

"Debata razvija toleranciju, analitičko razmišljanje i razumijevanje različitih stajališta – sve ono što svima treba, bez obzira na buduću profesiju", objašnjava Sara Burazer-Turko, studentica Pravnog fakulteta koja je već nekoliko godina na debati, a išla je i na svjetska prvenstva.

"Išla sam na natjecanja u Bugarsku, Vijetnam, Španjolsku, drugi članovi su išli i u Latinsku Ameriku, pa na Tajland i u Južnu Afriku. Debata nudi neizmjerno mnogo prilika ne samo za izgraditi se kao osobu, već i za upoznavanja drugih ljudi i putovanja diljem svijeta", dodaje.

Splitska debatna unija postoji već više od desetljeća i jedna je od najaktivnijih studentskih udruga na Sveučilištu. U vrijeme osnutka, Splitska debatna unija bila je treća udruga registrirana pri Sveučilištu – od tada su se prve dvije ugasile, ili nisu aktivne, no debata u Splitu i dalje ide naprijed punom parom.

Njihov najveći projekt, međunarodni turnir Split Open, svake godine okuplja studente iz cijelog svijeta, a održava se na FESB-u i u Studentskom domu na Kampusu, uz podršku Sveučilišta u Splitu.

"Jedne godine imali smo gotovo 200 sudionika iz Europe i drugih dijelova svijeta. Interes je i dalje ogroman, znamo imati i liste čekanja za slučaj da netko otkaže. To dokazuje koliko smo se na europskoj sceni pokazali kao pouzdan i kvalitetan debatni turnir, pogotovo u organizaciji male udruge", rekao je Josip Pavić, predsjednik udruge i student Ekonomskog fakulteta.

Zajednica koja raste

Uz debatne treninge i turnire, članovi sudjeluju u radionicama, raspravama o aktualnim društvenim temama i međunarodnim projektima. Mnogi od njih danas su priznati govornici, pravnici, inženjeri i znanstvenici – a svi su, kažu, prve korake napravili upravo u ovoj udruzi.

"Sudjelovanje u Splitskoj debatnoj uniji mi je pomoglo da bolje razumijem svijet oko sebe. Naoštrilo mi je i rad mozga i sve opće verbalne vještine da argumentirano mogu braniti svoje mišljenje", kaže Tia, studentica Filozofskog fakulteta.

"Ovo je stvarno famozno iskustvo, u godinu dana upoznala sam ljude iz cijelog svijeta i stvorila nova prijateljstva. Preporučam svima da se okušaju i pridruže", rekla nam je Ena, studentica psihologije.

Kako se pridružiti?

Splitska debatna unija tijekom listopada i studenog organizira regrutacije novih članova. Članovi udruge obilaze fakultete, drže kratke prezentacije i otvorene debatne radionice na kojima svi zainteresirani mogu saznati kako izgleda priprema, nastup i život u debatnoj zajednici.

Svi studenti Sveučilišta u Splitu dobrodošli su bez obzira na fakultet, godinu studija ili prethodno iskustvo. Ako voliš raspravljati, želiš poboljšati javni nastup, upoznati zanimljive ljude i putovati – Splitska debatna unija te čeka!