Split ugostio 5. Kongres obiteljskog smještaja: U fokusu digitalizacija i profesionalizacija iznajmljivača

Split je 20. i 21. veljače domaćin jubilarnog 5. Kongresa obiteljskog smještaja, koji se održava u hotelu Radisson Blu Resort & Spa pod temom „E-iznajmljivač – od domaćina do poduzetnika“.

Riječ je o središnjem nacionalnom stručnom okupljanju namijenjenom vlasnicima privatnog smještaja, turističkim djelatnicima i predstavnicima turističkih zajednica, s ciljem pravodobnog informiranja i usklađivanja sektora s nadolazećim promjenama u sustavu turizma.

Kongres organizira Hrvatska udruga obiteljskog smještaja (HUOS), uz suorganizatora Udrugu obiteljskog smještaja Istre, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom, uz podršku lokalnih i regionalnih institucija.

"Pričamo sa iznamljivačima, a ne o njima"

"Ovaj kongres je peti jubilarni kongres obiteljskog smještaja, naravno, petu Splitu. Imamo dva dana, vrlo dinamična dana. Prvi dan je zakonodavni i to sad ćemo govoriti o regulacijama, onim pravilima, zakonima itd. Imamo s vrlo zanimljivim interesantan okrugli stol gdje su Ministarstvo financija, Ministarstvo turizma i sporta i državni inspektorat na temu zapravo o regulaciji sive zone, odnosno smještaja na crno.

I drugi dan onako kako mi to obično napravimo, praktični dan, dakle, praktični dan za one koji imaju neko dodatno pitanje, gdje ih možemo usmjeriti i povećati im kvalitetu u poslovanju. Svakako da su ta dva dana upus predavača dosta dosta velik, dosta interesantnih tema, dosta novih regulacija. Ovo je zapravo jedini nacionalni kongres na temu obiteljskog smještaja gdje se ne priča o iznajmljivačima, nego se priča sa iznajmljivačima", rekla je Barbara Marković.

Visok postotak obiteljskog smještaja

"Mi smo ponosni što se to zapravo događa u gradu Splitu i grad Split svim naporima podupire ovo. Vi znate da je udio obiteljskog smještaja u strukturi smještaja jako visok i preko 60%, dakle, to je nešto nama što jako važno i mi bismo željeli da iz ovakvih kongresa zapravo iziđemo jači, educiraniji, zapravo to je jedna od osnovnih stvari ovakvog kongresa i da zapravo dođemo sa nekakvim kvalitetnijim još više obiteljskih smještaja nego što je bio do sada", rekao je dogradonačelnik Bilić.

Boban: "Moramo oživjeti mrtvi dio sezone"

"Prije svega zahvaljujem organizatorima, dragoj Barbari, ali i prije svega zahvala gospodinu ministru i direktoru turističke zajednice na organizaciji ovako jako interesantnog kongresa. Zašto je to bitno? Zato što ja često ponavljam u turizmu i mislim da je to istina da nas je turizam došao na razinu da mi smo faktor taj ljudi koji živimo ovdje, koji stanujemo ovdje. Kako provesti održiv turizam, a da gost bude zadovoljan. Imamo sunca i more, što nam je dragi bog dao, ali to imaju i drugi, posebno ovdje u Mediteranu. Imamo i povijesnu i kulturnu i arheološku baštinu što su naše preci namjavili.

Ali i to na Mediteranu ljudi imaju. Ono što je posebno bitno voditi računa o sinergiji domaćih stanovnika i turista koji dolaze ovdje. Vjerujte mi da i turisti koji dođu ovdje raspituju se kakav je život domaćeg čovjeka ovdje i to njemu također nosi benefite za dolazak u idućim godinama i idućim periodima. Zato mi je posebno drago da obiteljski smještaj jedan od važnijih faktora, ali isto tako i hotelski smještaj je iznimno bitan. Ono što je posebno važno i bitno da poput, evo, nedavno smo za par dana imali maraton u Splitu koji je bilo gotovo 4500 sudionika iz 65 zemalja. Upravo takve manifestacije moramo organizirati u mrtvom dijelu turističke sezone kako bi ona postala živi dio sezone tijekom cijele godine", naglasio je župan Blaženko Boban.