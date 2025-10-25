Close Menu

SPLIT U-BT CLUJ-NAPOCA 87-80: Splićani na Gripama slavili u regionalnoj ligi

Utakmica se igrala danas s početkom u 13 sati

Košarkaši Splita danas su od 13:00 sati igrali utakmicu 4. kola AdmiralBet ABA lige protiv U-BT Cluj-Napocu. Slavili su Splićani rezultatom 87:80. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu gostiju (19:21, 17:26), a drugo na stranu domaćina (23:16, 28:17).

Najučinkovitiji igrač Žutih bio je Stephens 30, 5sk, 1ukr, 1blk, a potom Jordano 19, 3sk, 3as, 2ukr; Radošević 10, 3sk, 1as; Kučić 8, 2sk, 1as; Perasović 7, 3sk, 3as, 1ukr; Dragić 5, 1sk, 3as, 3ukr; Myers 4, 4sk, 4as, 1ukr; Drežnjak 4, 2sk, 1as, 1ukr; Sikirić 2sk, 2as; Svoboda 1sk, Anticevich i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Cibone u gostima 5. kolu FAVBET Premijer lige.

20251025 split cluj aba foto pezzi 61
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0