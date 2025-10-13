Split slavi gastronomski uspjeh: Mladi chef Karlo Kaleb donio Splitu prvu Michelinovu zvjezdicu

Mladi chef Karlo Kaleb zaslužan je što Split po prvi put ima Michelinovu zvjezdicu. Ovo prestižno priznanje rezultat je velikog rada, predanosti i entuzijazma chefa Kaleba i njegovog tima, ali i potvrda da Split ima iznimne kuhare koji značajno mijenjaju gastronomsku sliku grada.

Da taj potencijal ne smije ostati neiskorišten, već ga treba ugraditi u budući razvoj turističke ponude, istaknuli su danas čelnici Splita — gradonačelnik Tomislav Šuta i njegov zamjenik Ivo Bilić — na sastanku s chefovima Karlom Kalebom i Hrvojem Zirojevićem, dvojcem koji ujedinjuje mladost i iskustvo te daje poseban pečat splitskoj gastronomskoj sceni.

– Čestitam vam na ovom iznimnom uspjehu. Vi ste dokaz da vizija, ideja, trud i znanje donose izvanredne rezultate. Grad Split želi poticati izvrsnost u svim sektorima, a gastronomija, kao važan segment turizma, jedan je od najboljih promotora naše destinacije – kazao je gradonačelnik Šuta, podsjetivši da su poduzetnicima, obrtnicima i ugostiteljima otvorena vrata suradnje s Gradom kroz novooformljeno Gospodarsko vijeće, kao i kroz gradske programe i natječaje.

'Cilj nam je podizanje kvalitete, održivost i produljenje turističke sezone'

Gradonačelnik je istaknuo da je povratna informacija svih dionika ključna za kvalitetnu izradu Plana upravljanja destinacijom, te je pozvao vrhunske chefove da svojim iskustvom doprinesu izradi tog strateškog dokumenta.

– Cilj nam je podizanje kvalitete, održivost i produljenje turističke sezone, što se može postići isključivo dijalogom i suradnjom sa svim kreatorima turističko-ugostiteljske scene grada – naglasio je gradonačelnik Šuta.

Chef Karlo Kaleb zahvalio je gradonačelniku i zamjeniku na prijemu i potpori, istaknuvši kako mu je Split oduvijek bio i ostao prva i jedina profesionalna opcija, unatoč zahtjevnom putu:

– Put je bio, i još uvijek jest, težak, ali pokazalo se da je ispravan. Ima još puno prostora za napredak i ako nastavimo ovim tempom, možda stigne i druga zvjezdica – kazao je Kaleb, čiji je restoran Krug prvu Michelinovu zvjezdicu u Split donio nakon nepune dvije godine rada.

Posebno ponosan je i njegov mentor, jedan od najboljih hrvatskih chefova Hrvoje Zirojević, koji je prvi doznao za veliko priznanje:

– Zaplakao sam od sreće jer znam koliko se Karlo, ali i njegova obitelj, daju u ovaj posao. Teško je, ali mi smo navikli „gurati sami”, nudeći na tanjuru našu povijest, tradiciju i okuse koji su jedinstveni u svijetu. Tradicija je naš najveći adut, a nama je čast biti ambasadorima našeg grada, županije i zemlje – rekao je Zirojević.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, koji je profesionalno usko vezan uz ugostiteljstvo i turizam, istaknuo je važnost kadrovske izvrsnosti za razvoj Splita kao vrhunske turističke destinacije:

– Uspjeh chefa Kaleba dokaz je da se hrabrost, znatiželja i drugačiji pristup isplate. Ponosan sam što se u Splitu obrazuju i razvijaju ovakvi talenti. Njihova iskustva želimo uključiti u razvojne smjernice Grada, uvjeren da ćemo zajedničkom suradnjom podići ljestvicu ukupne turističko-ugostiteljske ponude našeg grada – poručio je zamjenik Bilić.