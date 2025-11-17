Close Menu

Split protiv borbe nasilja nad ženama

Održat će se okrugli stol

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga 2025.), Inner Wheel Club Split Palmina, Inner Wheel Club Split i Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske srdačno Vas pozivaju na sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom „Narančasti Split: Glas protiv nasilja“ koji će se održati u utorak, 25. studenoga 2025. godine, s početkom u 17.00 sati u Gradskoj knjižnici Marko Marulić Split – Središnja knjižnica, Ulica Slobode 2.

Okrugli stol organizira se u okviru UN Women kampanje “Orange the World – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, razmjene iskustava i znanja između stručnjaka, predstavnika institucija i civilnog sektora, poticanja dijaloga i suradnje među lokalnim akterima u pružanju bolje zaštite i podrške žrtvama te formuliranja konkretnih preporuka i mjera za sprječavanje nasilja.

