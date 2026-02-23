Split postaje eno-gastro centar regije: Jubilarni Wine ViP Event slavi 10 godina uz vrhunske chefove i humanitarnu misiju

U četvrtak,26.veljače 2026. od 14 sati, u ambijentu Hotel AMPHORA održava se splitsko izdanje jubilarne, desete godine Wine ViP Eventa – susret profesionalaca iz ugostiteljstva i turizma koji već deset godina promovira kulturu kvalitete u hrvatskoj eno-gastro industriji.

Split, kao grad snažne gastronomske scene i izraženog identiteta, prirodno se uklapa u filozofiju događanja koje spaja znanje, praksu i uživanje.

Program koji prati ritam grada

Događanje započinje u 14 sati prijavom gostiju, fantastičnim Berryshka aperitivom i druženjem uz eno-gastro prezentacije partnera te cooking show lokalne gastronomije, stvarajući dinamičan uvod u dan ispunjen edukacijom i degustacijama.

Edukativni dio programa donosi teme usmjerene na svakodnevnu praksu u ugostiteljstvu. Gordana Hajtić kroz predavanje “Dobar dan, izvolite!” govori o važnosti komunikacije i dosljednosti u usluzi, dok trostruki hrvatski sommelierski prvak Kristijan Harjač vodi predavanje Champagne vs. Sparkling Adria – Istina u čaši, nudeći stručno i jasno sagledavanje svijeta pjenušavih vina.

Program se nastavlja temom izrade vinske karte i edukacije osoblja pod vodstvom Jure Andrijaševića, prezentacijom Antonija Degrassija o potencijalu odležavanja vina, kao i predstavljanjem Berryshka destilata.

Radionica o maslinovom ulju brenda OIO Vivo dodatno naglašava važnost domaćih proizvoda, dok gastro-prezentacija “Fešta na tanjuru” u izvedbi chefice Doris Vlah i gostujućih chefova donosi spoj mora i kontinenta u prepoznatljivom dalmatinskom ritmu.

Struka, energija i zajedništvo

Wine ViP Event u Splitu okuplja brojne profesionalce, izlagače i partnere, potvrđujući kontinuitet i povjerenje koje događanje uživa već deset godina. Ulaz, edukacije, radionice i degustacije u potpunosti su besplatni, čime se omogućuje otvoren pristup znanju i kvaliteti cijeloj industriji.

I splitsko izdanje ima humanitarnu dimenziju – tijekom događanja prikupljat će se donacije za Županijsku ligu protiv raka Split i Bradatu aukciju, a sva prikupljena sredstva biti će usmjerena za kupnju magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Donacijom od 10 € i više koja u kompletnom iznosu ide Ligi gost dobije na upotrebu čašu za degustacije, sudjeluje u svim degustacijama, velikom humanitarnom cooking showu degustacije lokalnih specijaliteta pripremljenih na moderan način, u humanitarnoj nagradnoj igri kojoj su pokrovitelji izlagači na eventu i vrlo poseban glazbeni program na kojem sudjeluju veliki glazbeni humanitarci.

Sudionici humanitarnog cookinga su uz hotel domaćin Amphoru I njihovog chefa Brunu Čuturića, splitski restoran Pigeria Gudin i gostujući kuhari Doris Vlah i sudionici ovogodišnjeg Masterchefa Jurica Jurašković i Barbara Grubišić, a za zabavni dio zaduženi su Izabela Martinović, Duo Tiho Orlić i Toto Rubić i DJ Tony Tox.

Potpora institucija, partnera i medija

Potporu projektu svih dosadašnjih deset godina daju Ministarstvo turizma i sporta kao i Ministarstvo poljoprivrede, a partneri projekta su Splitsko-dalmatinska županija, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZG Splita i Hrvatska turistička zajednica – čime je potvrđena važnost događanja za cijelu regiju.

Wine ViP Event u Splitu donosi dan posvećen znanju, vinu i gastronomiji – onoj vrsti susreta koji ostavlja profesionalni i ljudski trag jer je sve zaokruženo humanošću.