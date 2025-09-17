Split nakon ovoga neće biti isti: "Pripremamo i dokumentaciju za izvođača radova..."

Lučka uprava Split prijavila je projekt "Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke" na europske fondove, konkretno u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ako sredstva budu odobrena, uskoro bi mogla započeti realizacija ove važne infrastrukturne investicije.

Vrijednost projekta procjenjuje se na 50 milijuna eura, a cilj mu je modernizacija i funkcionalna reorganizacija lučkih bazena na području Splita – posebno u kontekstu razdvajanja putničkog i teretnog prometa.

"Lučka uprava je obavila prijavu na EU fondove. Vrijednost projekta je oko 50 milijuna eura i mi vjerujemo da ćemo uspješno aplicirati na fondove i dovršiti ovaj projekt, kao što smo i zgradu terminala i ribarsku luku Brižine, sad radimo Resnik... Pripremamo i dokumentaciju za odabir izvođača radova i za nadzor i uskoro očekujemo da ćemo krenuti sa prethodnim savjetovanjem", kazao nam je ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović.

Projekt se odnosi na područje Vranjičko-solinskog bazena, gdje je planirano proširenje operativne obale na ukupno sedam vezova, od čega šest za ro-ro brodove, uz dodatne mogućnosti alternativne upotrebe vezova.

Ova intervencija omogućit će da se teretni promet – posebice kamioni za opskrbu otoka – premjesti iz Gradske luke u novi, specijalizirani prostor, čime će se znatno rasteretiti prometno preopterećeni centar Splita.

Procjene pokazuju da bi se prometni pritisak u bazenu Gradske luke mogao smanjiti za više od trećine, čime bi se povećala protočnost osobnih vozila, smanjila prosječna čekanja na ukrcaj i iskrcaj te poboljšala ukupna kvaliteta usluge za putnike.

Osim prometnog, projekt ima i značajan ekološki učinak: očekuje se smanjenje potrošnje goriva, emisije stakleničkih plinova, buke i zagađenja zraka, s obzirom da kamioni više neće prolaziti kroz središte Splita.

Uz to, definira se i jasna funkcionalna specijalizacija lučkih bazena – Gradska luka ostaje putnički terminal, dok Vranjičko-solinski bazen postaje ključna točka za teretni promet.

Zahvaljujući svom značaju za prometni sustav i održivi razvoj, projekt je uvošten na Popis strateških projekata Republike Hrvatske.